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Кыштымский карлик: что нашли в российской глубинке
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Кыштымский карлик: что нашли в российской глубинке 

Don't Panic 18 часов назад
Фото: Don't Panic
Темной майской ночью знаменательного 1996 года одинокая пенсионерка Тамара Просвирина решила прогуляться по кладбищу. Падающий стеной дождь будто собирался лить вечно — самая та погодка для легкого моциона между могил. Также, видимо, считало и загадочное существо, повстречавшееся Тамаре у кладбищенской ограды. Невысокое (30 сантиметров), высоколобое создание показалось пенсионерке-затейнице прекрасной заменой внукам.
Свидетели Его  Рассказу одинокой пенсионерки никто бы, конечно, верить не стал. Однако, помимо самой Тамары Просвириной странное создание видели еще несколько человек: родственники и другие жители деревни. Правда, почти все участники истории водили близкое знакомство с зеленым змием — русская глубинка, как-никак.
Шизофрения, как и было сказано
Долго тетешкать Алешеньку (так окрестили существо в деревне), Тамаре не позволила судьба. Через несколько месяцев после находки пенсионерку поместили в психиатрическую больницу с обострением шизофрении. Отсутствие радетельницы Алешенька не пережил: одни говорят — питался не правильно, другие считают, что погиб предположительный инопланетянин смертью насильственной. Скоро отпели и саму Тамару, попавшую сразу под две машины, причем аккурат за день до встречи с представителями японской телекомпании, почему-то крайне заинтересованной в сюжете.
Неожиданное продолжение
Но это лишь начало истории. В 1996 году бравый капитан милиции Евгений Мокичев шел по следу опасных преступников и уже почти раскрыл кровавое дело о хищении электрического кабеля на сумму в пять тысяч рублей. Но ниточка расследования, внезапно, привела детектива к мумии Алешеньки, невесть как оказавшейся в землянке вместо искомых расхитителей государственного имущества. За новое дело взялся старший коллега Мокичева, майор Владимир Бендлин.
Вмешательство спецслужб
Бендлин, как и положено российскому служителю закона, приложил все силы к разгадке Дела Таинственной Мумии. Он лично придумал целых четыре версии о происхождении Алешеньки — каждая из них требовала анализа ДНК. И тут, как в хорошем детективном романе, в расследование вмешались таинственные спецслужбы. Останки Кыштымского карлика у майора изъяли, сам он запил горькую, уволился со службы и до конца дней отказывался говорить об этих событиях.
Инопланетянин или не инопланетянин?
Медики, проводившие обследование Алешеньки, так и не смогли до конца разобраться в его происхождении. Ближе всего к истине светилам биологии из Кыштыма казалась теория о мутировавшем младенце: регион всегда славился развитой химической промышленностью и презрительным отношением к безопасной работе. Однако, выдвигалась и еще одна версия Алешенькиного генезиса — инопланетная. Отсутствие первичных половых признаков, пуповины, ректального отверстия и, главное, вертикальные зрачки неведомого создания, говорят в пользу этой версии.
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