Ремонт по всем правилам. Как сделать перепланировку квартиры

Москве изменились правила перепланировки и переустройства помещений. «Вечерка» решила разобраться, в чем они заключаются.

Одно из главных отличий в том, что теперь практически все согласования можно оформить, обратившись на портал госуслуг mos.ru . Об этом рассказывает глава Мосжилинспекции (МЖИ) Олег Кичиков

— Чтобы воспользоваться новыми функциями, необходимо в разделе «Услуги» выбрать категорию «Жилье, ЖКУ, двор», а затем сервис «Перепланировка». Следующий шаг — подраздел «Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах и оформление приемочной комиссией акта о завершенном переустройстве и (или) перепланировке». Далее в зависимости от цели обращения необходимо перейти по одной из пяти вкладок.

Также упрощено согласование продления перепланировки. Раньше для этого нужно было подавать заявление в МЖИ с просьбой продлить срок на месяц.

Теперь же можно написать электронное заявление либо в «Мои документы», либо на портал госуслуг. И в течение двух рабочих дней срок разрешения может быть увеличен сразу на полгода.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Все госуслуги по согласованию переустройства и перепланировки жилья теперь доступны в электронном виде. Их можно заказать не выходя из дома. Поэтому сам процесс предоставления услуг, связанных с переустройством и перепланировкой наших квартир, стал предельно понятным, удобным и максимально прозрачным.