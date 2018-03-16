Ещё
Ремонт по всем правилам. Как сделать перепланировку квартиры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ремонт по всем правилам. Как сделать перепланировку квартиры 

Вечерняя Москва 18 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
В Москве изменились правила перепланировки и переустройства помещений. «Вечерка» решила разобраться, в чем они заключаются.
Одно из главных отличий в том, что теперь практически все согласования можно оформить, обратившись на портал госуслуг mos.ru. Об этом рассказывает глава Мосжилинспекции (МЖИ) Олег Кичиков.
— Чтобы воспользоваться новыми функциями, необходимо в разделе «Услуги» выбрать категорию «Жилье, ЖКУ, двор», а затем сервис «Перепланировка». Следующий шаг — подраздел «Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах и оформление приемочной комиссией акта о завершенном переустройстве и (или) перепланировке». Далее в зависимости от цели обращения необходимо перейти по одной из пяти вкладок.
Также упрощено согласование продления перепланировки. Раньше для этого нужно было подавать заявление в МЖИ с просьбой продлить срок на месяц.
Теперь же можно написать электронное заявление либо в «Мои документы», либо на портал госуслуг. И в течение двух рабочих дней срок разрешения может быть увеличен сразу на полгода.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Петр Бирюков, заместитель мэра Москвы:
— Все госуслуги по согласованию переустройства и перепланировки жилья теперь доступны в электронном виде. Их можно заказать не выходя из дома. Поэтому сам процесс предоставления услуг, связанных с переустройством и перепланировкой наших квартир, стал предельно понятным, удобным и максимально прозрачным.
Вечерняя Москва: последние новости
«Мотовесна-2018» собрала байкеров и экстремалов Эксперт: Соблюдая одну реформу, предприниматель нарушает другую Пожар около одного из павильонов ВДНХ ликвидирован
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ429
В Госдуме оценили заявление Порошенко74
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля738
День рождения скандальной порнозвезды23
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве15
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение