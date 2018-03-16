На заседании регионального Избиркома обсудили готовность Самарской области к выборам

Ко дню выборов в Самарской области подготовлены 1789 избирательных участков. Более тысячи из них оборудованы камерами видеонаблюдения. Сегодня готовность региона к проведению голосования обсуждалось на заседании Избирательной комиссии Самарской области. Цифры и факты — в материале Георгия Федорова

Самарский колледж строительства и предпринимательства. 18 марта здесь будет работать избирательный участок № 2509. Рядом с крыльцом — подъёмный механизм для инвалидных кресел. Проблем с доступом к участку у маломобильных граждан не возникнет. Готова и аудитория, в которой пройдет голосование. Избирательная комиссия ждет на участке жителей 16 домов.

"По опыту предыдущих выборов, стояло у нас 2 кабины для голосования, что в определенные часы пик создавало очередь. Поэтому при подготовке избирательного участка в эти выборы, чтобы максимально было удобно избирателям, приготовили дополнительно ещё две кабины. У нас подготовлены 3 переносные урны. Есть заявления на данный момент в количестве 38 штук от желающих проголосовать на дому. А также со стационара железнодорожной больницы поступило 59 заявлений", — рассказывает председатель УИК № 2509 Елена Антипова

А в соседней аудитории оборудован пункт для голосования, где жители смогут выбрать общественные территории которые будут благоустраиваться по программе «Формирование комфортной городской среды» в первоочередном порядке. В Железнодорожном районе девять проектов. Среди них, к примеру, бульвар на улице Революционной и сквер Первых космонавтов.

"Каждый житель Самары может выбрать территорию — как в районе, так и проголосовать за территорию в городском округе Самара. Это парки и скверы. Но кроме этого, получив третий бюллетень, каждый житель выразит своё отношение, что же нам сделать со стеной на площади Славы", — поясняет заместитель главы администрации Железнодорожного внутригородского района г. о. Самара Елена Чернега.

Всего же на территории региона к выборам подготовлены 1789 избирательных участков. Ряд вопросов по организации голосования обсудили на заседании областной избирательной комиссии. Так, в ряде районов на маршруты выйдут дополнительные автобусы, которые будут доставлять на участки жителей из отдаленных сел и деревень. По обращению общества слепых на ряде участков размещена информация, написанная крупными буквами и шрифтом Брайля. Подвели итоги адресной информационной работы с населениям. Члены участковых избирательных комиссий провели более 866 тысяч бесед с жителями, сообщили им о дате и месте голосования.