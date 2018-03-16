Для обманутых дольщиков «Дубравы» нашли нового застройщика

10 дней на отработку юридических и экономических вопросов дал глава региона своим подчиненным. Речь идет о решении вопроса обманутых дольщиков «Дубравы». Это один из самых проблемных объектов в регионе, общий ущерб составил более 700 миллионов рублей. Сейчас областные власти нашли нового застройщика.

На объекте дольщики бывают часто, ведь с этими домами было связано их будущее. Они знали даже, куда будут выходить окна, решали, какой ремонт сделают, какую мебель и где поставят. Сначала они следили за тем, как растут коттеджи, потом — как их разбирают. Площадка не охранялась и неизвестные унесли все, что могли унести. Здесь выбиты окна, вырваны балки. Первый раз в 2009-м надежды на светлое будущее лишил Самарагорстрой, в 2013-м на территорию зашла «Солнечная долина». В итоге — разрушающиеся фундаменты, два уголовных дела, ни одного осужденного и общий ущерб в 749 миллионов 362 тысячи 603 рубля 51 копейку.

”Дубрава” — один их самых проблемных объектов в регионе, и к решению его вопроса областные власти смогли привлечь одного из самых известных застройщиков. Сначала квартирами обеспечат вторую волну дольщиков, затем — первую.

Генеральный директор компании «Древо» рассказывает, как и что будет происходит. Репутацию пачкать они не собираются, поэтому сразу оговаривают условия. Дольщикам будут полагаться квартиры того метража, который можно купить по рыночной цене согласно оплаченным средствам.

”Первое полугодие 2019-го, я считаю, что возможно взять обязательно по удовлетворению прав первоочередных граждан граждан, я знаю что, подобные списки есть, и мы их количество тоже осознаем. Далее, говоря о сроках окончательного удовлетворения прав, считаю, необходимо заявить срок — 2022 год, при этом со своей стороны мы будем делать максимум, чтобы этот срок был ближе”, — подчеркивает Евгений Чудаев, генеральный директор ООО «ДК „Древо“.

Схему сотрудничества глава региона поручил проработать как с юридической, так и экономической стороны. Это должно занять не больше 10 дней. Сотрудничать необходимо и с силовыми структурами, чтобы потом не возникло вопросов, и люди вновь не остались бы ни с чем.

»Когда в предыдущий период у нас есть успешные компании, но почему-то проблемные вопросы поручались зачастую компаниям с сомнительной репутацией, что часто и усугубляло проблему, мне странно, поэтому вот за готовность такой работы Николая Ивановича и Евгения Николаевича хотелось бы поблагодарить. Я хочу вам сказать, что мы и в дальнейшем продолжим привлекать успешные компании, подтвердившию свою репутацию на рынке, к решению проблем обманутых дольщиков”, — заметил глава региона Дмитрий Азаров

Вообще это уже 4 встреча дольщикам «Дубравы» и главы региона. Разница между первым разговором и нынешним чувствуется даже по настроению людей. Проблеме обманутых дольщиков большое внимание уделяют и на федеральном уровне — закрыть этот вопрос поставил задачу президент России.