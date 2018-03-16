В Дюртюлях построят новый корпус и отремонтируют действующее здание старейшего городского лицея

Такое поручение дал Рустэм Хамитов во время своей рабочей поездки. Образовательное учреждение построено в начале 60-х, и сегодня дети занимаются в переполненных классах. Проект пристроя к лицею уже есть, строительство оценили в 120 миллионов рублей.

В спортивном зале — не разбежаться. Урок физкультуры — сразу в нескольких классах. Но такая ситуация скорее вынужденная. Школьная программа составлена так, чтобы по максимуму использовать все помещения. В лицее переизбыток учащихся: 960 вместо запланированных 750.

Столовая вместо актового зала и учебные кабинеты вместо бытовок, мастерские и библиотека — на цокольном этаже. От переизбытка учеников вторая смена затягивается до глубокого вечера. Желающих учится много, но руководство лицея разводит руками: мест нет.

Старейший лицей города — кузница талантливых выпускников. Здесь используют инновации в обучении: проекторы, интерактивные доски, онлайн-лекции с вузовскими преподавателями. Но здание 1962 года постройки давно нуждается в ремонте. Глава Башкортостана осмотрел лицей, пообщался с педагогами и школьниками и подтвердил необходимость расширить здание. Рустэм Хамитов также дал поручение отремонтировать действующий корпус лицея.

А в деревне Суккулово уже завершили ремонт откормочной площадки, корпуса для молодняка и доильного зала местного племзавода. Его провели за счет дешевого кредита и субсидий по региональной программе «Развитие молочного скотоводства». Этой зимой аграрии столкнулись с трудностями. Закупочная цена за литр молока опустилась ниже 21 рубля, вместо 27 прошлогодних. И всё же фермеры считают эту отрасль перспективной и ждут весеннего повышения котировок.

Альберт Давлетбаев, генеральный директор сельхозпредприятия: «Конечно, без молока невозможно, потому что себестоимость сегодня 16 рублей, продаем по 21 рубль. Пять рублей остается. Год на год не приходится, мы думаем, что нормально будет».

Хозяйство готовится к весенне-полевым работам. Как и в мастерской МТС «Центральная», где вдыхают вторую жизнь в «уставший» после уборочной кампании металл. Сейчас здесь активно идут ремонтные работы узлов и агрегатов. В мастерской изготавливают свыше 300 аналогов импортных запчастей и восстанавливают 350 деталей для иномарок. Грязи и скрежета станков вот уже четвертый десяток не боится Дамира Хасанова. Она единственная женщина в большом мужском коллективе.

Дамира Хасанова, токарь: «Как-то меня увезли учиться, я поступила в училище №28 в Златоусте , с тех пор как-то мне понравилось. В данный момент я лапы делаю сельскохозяйственные, звездочки мы тут делаем, все болты, гайки».

Товарооборот Дюртюлинской компании по производству бетона достигает 80 миллионов рублей. Об этом Рустэму Хамитову рассказали руководители предприятия, что работает на рынке 5 лет. Жар-птицу на производстве поймали с активизацией жилищного строительства в Дюртюлях и соседних районах. Заказы делают и компании жилищно-коммунальной сферы, чьи сотрудники отмечают профессиональный праздник. Глава региона вручил государственные награды отличившимся дюртюлинцам и отметил: от того, как работает система ЖКХ, зависит настроение людей.

Рустэм Хамитов: «Есть нерешенные вопросы в части инфраструктуры, дорожного хозяйства, много еще чего не хватает нам. Но в целом и страна, и республика чувствуют себя уверенно. У нас есть ресурсы, у нас есть возможности для развития».

Продолжается проведение капремонта в многоквартирных домах. Миллиард рублей, большую часть которых выделил федеральный центр, ушел на благоустройство дворов, парков, тротуаров.