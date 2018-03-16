Итальянцы будут развивать в Башкортостане мясной бизнес

Компания Cremonini Group планирует строительство в республике мясоперерабатывающего завода и собственных откормочных площадок, или фидлотов. Согласно проекту, их будет не менее 8 с поголовьем 10 тысяч каждая. Об этом Рустэм Хамитов заявил в интервью двум телеканалам — «БСТ» и «Россия-24».

Итальянская продукция башкирского производства должна появиться на прилавках страны в ближайшие 3 года. Задача, которая ставится перед всем агропромышленным комплексом республики, — производить конечную продукцию.

«Мы побуждаем сельхозпроизводителей продавать не зерно по старинке, и даже не муку, а то, что уже пекут из этой муки», — отметил Рустэм Хамитов.