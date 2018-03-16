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Итальянцы будут развивать в Башкортостане мясной бизнес
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Итальянцы будут развивать в Башкортостане мясной бизнес 

Башкирское спутниковое телевидение 18 часов назад
Фото: Башкирское спутниковое телевидение
Компания Cremonini Group планирует строительство в республике мясоперерабатывающего завода и собственных откормочных площадок, или фидлотов. Согласно проекту, их будет не менее 8 с поголовьем 10 тысяч каждая. Об этом Рустэм Хамитов заявил в интервью двум телеканалам — «БСТ» и «Россия-24».
Итальянская продукция башкирского производства должна появиться на прилавках страны в ближайшие 3 года. Задача, которая ставится перед всем агропромышленным комплексом республики, — производить конечную продукцию.
«Мы побуждаем сельхозпроизводителей продавать не зерно по старинке, и даже не муку, а то, что уже пекут из этой муки», — отметил Рустэм Хамитов.
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