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Производителей рыбы и рыбопродуктов оштрафовали в Подмосковье в 2017 г на 10,2 млн руб
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Производителей рыбы и рыбопродуктов оштрафовали в Подмосковье в 2017 г на 10,2 млн руб 

РИАМО 18 часов назад
Фото: РИАМО
Сотрудники управления Роспотребнадзора по Московской области в ходе внеплановых проверок соответствия пищевой продукции из водных биоресурсов требованиям по содержанию фосфатов и глазури по итогам 2017 года оштрафовали нарушителей более чем на 10 миллионов рублей, сообщается на сайте ведомства.
На надзоре управления находится 9125 объектов, осуществляющих оборот и производство рыбы и рыбопродуктов. В ходе надзорных мероприятий в 2017 году специалистами проверено 911 объектов. В ходе проверок исследовано 323 пробы продукции, из них 15% не соответствовали санитарно-гигиеническим требованиям, большая часть — 14,6% по содержанию массовой доли глазури.
«Материалы по десяти проверкам были направлены в суды Московской области для приостановления деятельности предприятий производителей и торговли. Общая сумма штрафов составила свыше 10,2 миллиона рублей», — говорится в сообщении.
По результатам проверок снято с реализации 334 партии продукции из водных биоресурсов общим весом 1,3 тонны. По фактам выявленных нарушений возбуждено около 300 дел об административном правонарушении, в том числе 59% в отношении юридических лиц.
«Работа по контролю качества продукции из водных биоресурсов продолжается», — подчеркивается в материале.
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