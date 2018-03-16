Ещё
Школьников столицы проводили в арктический лыжный поход
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Школьников столицы проводили в арктический лыжный поход 

Вечерняя Москва 18 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
В пятницу, 16 марта, на Ленинградском вокзале проводили на сборы в Карелию столичных школьников, планирующих в апреле дойти на лыжах до Северного полюса. Корреспондент «ВМ» узнал, как подростки попали в состав будущей экспедиции.
Подростков, которых ждет неделя в жестоких условиях холодов на учебно-тренировочных сборах в Карелии, можно было узнать по банданам с схематичной розой ветров. На сборах ребятам предстоит пройти на лыжах маршрут по зимней тайге, выполнить физические и психологические тесты. Чтобы в итоге доказать свое право пробираться вместе с путешественником Матвеем Шпаро 100 километров по льдам и тросам к полюсу.
— Эти сорок ребят едут в северную часть Карелии, где их ждет семидневный зимний поход по глубокому снегу, там сейчас минус 20, — рассказал «ВМ» Матвей Шпаро. — Все будет настоящее, серьезное и приближенное к Арктике. В результате мы отберем семерых, которые со мной отправятся на Северный полюс, увидят белых медведей и движущиеся льды.
Как пояснил путешественник, и кстати, глава комиссии Мосгордумы по экологической политике Шпаро, предстоящая экспедиция называется «Большая Арктическая» и имеет амбициозные задачи: создать на полюсе некое образовательное пространство, соединенное с пространством московских школ. То есть, ребятам предстоит ставить научные эксперименты в связке с научными кружками столичных школ.
— Самое важное для них, это желание, — поясняет Шпаро. — Если оно есть, есть увлечённость, школьник сможет все остальное наверстать и преодолеть. Конечно, они все имеют некоторый опыт походов, хорошо учатся и писали эссе по Арктике, которое мы потом проанализировали. Они готовы созидать что-то вокруг себя.
Впрочем, в зале ожидания вокзала — до поезда в Карелию оставался час — ребята не выглядели созидателями или юными учеными. Обычные школьники, может быть, чуть более правильно одетые для мороза и долгого путешествия.
— Я свою дочь Аню готовил к таким походам с десяти лет, — пояснил провожавший отец, инструктор-альпинист Александр Насыров. — И не только ее, но и ее подруг. Они все в классе мне стали детьми. А так — нужна лыжная подготовка, умение и опыт походов. Они не должны бояться, надо уметь выживать в экстремальных условиях, готовить еду, ставить палатки, разводить костры, согреваться и помогать друг другу.
Главное, по словам опытного папы-инструктора, то, что московские школьники, не отличимые от миллионов подростков страны, после походов возвращаются сплочённым коллективом, друзьями. Они становятся спокойными, рассудительными. Родители знают: этим ребятам можно доверять, ни на какие «плохие приключения» их уже не тянет.
Вечерняя Москва: последние новости
«Мотовесна-2018» собрала байкеров и экстремалов Ремонт по всем правилам. Как сделать перепланировку квартиры Гипермаркеты заманивают низкими ценами
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ429
В Госдуме оценили заявление Порошенко74
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля738
День рождения скандальной порнозвезды23
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве15
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение