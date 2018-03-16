Школьников столицы проводили в арктический лыжный поход

В пятницу, 16 марта, на Ленинградском вокзале проводили на сборы в Карелию столичных школьников, планирующих в апреле дойти на лыжах до Северного полюса. Корреспондент «ВМ» узнал, как подростки попали в состав будущей экспедиции.

Подростков, которых ждет неделя в жестоких условиях холодов на учебно-тренировочных сборах в Карелии, можно было узнать по банданам с схематичной розой ветров. На сборах ребятам предстоит пройти на лыжах маршрут по зимней тайге, выполнить физические и психологические тесты. Чтобы в итоге доказать свое право пробираться вместе с путешественником Матвеем Шпаро 100 километров по льдам и тросам к полюсу.

— Эти сорок ребят едут в северную часть Карелии, где их ждет семидневный зимний поход по глубокому снегу, там сейчас минус 20, — рассказал «ВМ» Матвей Шпаро. — Все будет настоящее, серьезное и приближенное к Арктике. В результате мы отберем семерых, которые со мной отправятся на Северный полюс, увидят белых медведей и движущиеся льды.

Как пояснил путешественник, и кстати, глава комиссии Мосгордумы по экологической политике Шпаро, предстоящая экспедиция называется «Большая Арктическая» и имеет амбициозные задачи: создать на полюсе некое образовательное пространство, соединенное с пространством московских школ. То есть, ребятам предстоит ставить научные эксперименты в связке с научными кружками столичных школ.

— Самое важное для них, это желание, — поясняет Шпаро. — Если оно есть, есть увлечённость, школьник сможет все остальное наверстать и преодолеть. Конечно, они все имеют некоторый опыт походов, хорошо учатся и писали эссе по Арктике, которое мы потом проанализировали. Они готовы созидать что-то вокруг себя.

Впрочем, в зале ожидания вокзала — до поезда в Карелию оставался час — ребята не выглядели созидателями или юными учеными. Обычные школьники, может быть, чуть более правильно одетые для мороза и долгого путешествия.

— Я свою дочь Аню готовил к таким походам с десяти лет, — пояснил провожавший отец, инструктор-альпинист Александр Насыров. — И не только ее, но и ее подруг. Они все в классе мне стали детьми. А так — нужна лыжная подготовка, умение и опыт походов. Они не должны бояться, надо уметь выживать в экстремальных условиях, готовить еду, ставить палатки, разводить костры, согреваться и помогать друг другу.

Главное, по словам опытного папы-инструктора, то, что московские школьники, не отличимые от миллионов подростков страны, после походов возвращаются сплочённым коллективом, друзьями. Они становятся спокойными, рассудительными. Родители знают: этим ребятам можно доверять, ни на какие «плохие приключения» их уже не тянет.