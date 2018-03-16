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Воронежские травмпункты переполнены пострадавшими из-за гололёда
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Воронежские травмпункты переполнены пострадавшими из-за гололёда 

Вести Воронеж 18 часов назад
Фото: Вести Воронеж
Чтобы выполнить гражданский долг, стоит быть максимально осторожными. Чтобы вместо избирательного участка не оказаться в травмпункте. Там сейчас, кстати, аншлаги. После недолгой оттепели опасность поджидает со всех сторон: гололёд под ногами, над головой — сосульки. Самый большой наплыв пострадавших был 16 марта, но и сегодня в больницы продолжают массово поступать с ушибами, вывихами и переломами. Например, в городской больнице №2 в коридорах многолюдно, очередь почти не движется. В БСМП такая ситуация была вчера. Пациенты говорят, помощи приходилось ждать не менее 2 часов.
Некоторые не выдерживали: — Она вчера обращалась по экстренной помощи. — Сейчас мы к вам обратились. Она не смогла вчера, здесь была огромная очередь. Мы не смогли получить помощь. Сейчас пришли. Почему вы рвёте наши документы? Но врачи уверяют, что с потоком людей справляются. Работают круглосуточно. Только за последнюю неделю травмы получили более 700 воронежцев. В БСМП обращаются чаще, чем в другие больницы, и не только горожане, но и жители из районов.
Зато пострадавших практически не оказалось в приёмном отделении детской травматологии. Их массово выписали сегодня утром, рассказала мама одной из пациенток. Только за последние 3 дня сюда поступило более полусотни детей с травмами из-за непогоды. Однако приблизиться к палатам съёмочной группе «Вести-Воронеж» не позволила охрана. Возможно, врачи не хотели, чтобы в объектив камеры попали эти кадры. Прокомментировать ситуацию в больнице пока не смогли.
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