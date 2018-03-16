Столичным бизнесменам расскажут, как защитить бизнес от семейных рисков

В конференц-зале центра услуг для бизнеса Юго-Западного округа, который находится на улице Каховке, дом 37, строение 1, состоится мастер класс, на котором столичным бизнесменам расскажут, как защитить бизнес от семейных рисков.

Председатель коллегии адвокатов города Москвы «Центр правовых экспертиз», автор книги «Брачный контракт. Как договориться об этом с партнером по браку и бизнесу» Елена Бойцова расскажет, чем грозят бизнесу семейные проблемы собственников и когда бизнес может ударить по семейным интересам.

Информация об этом и других тренингах размещена на официальном сайте Малого бизнеса Москвы http://mbm.ru. Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация. Телефон для справок: 8 (495) 276-24-15.