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Босс пощупал беременную ведущую за ягодицы в прямом эфире
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Босс пощупал беременную ведущую за ягодицы в прямом эфире 

Lenta.ru 18 часов назад
Фото: Lenta.ru
Британская ведущая Хелен Скелтон заявила, что в 2014 году, во время чемпионата мира по дартсу ее домогался участник состязания Росс Монтгомери по прозвищу Босс, у которого она брала интервью в прямом эфире BT Sport. Об этом сообщает The Telegraph.
Монтгомери распускал руки прямо во время транслируемой по телевидению беседы, утверждает женщина. Однако в кадр это не попало. На сохранившемся в сети ролике видно, что, когда она протягивает микрофон, мужчина стоит к ней вплотную. В этот момент он трогал ее за ягодицы, утверждает ведущая.
Издание отмечает, что ведущая выглядела раздраженной во время интервью. Сама она завила, что находилась в то время на раннем сроке беременности. Скелтон объяснила, что не стала жаловаться на Монтгомери, поскольку была напугана.
«Мне было очень неловко. В то время я был беременна. Я действительно не знала, что делать. Это пугает, и вы не хотите превращаться в тяжелого и неудобного человека. Это поведение, которое культивирует телевидение. Никто не хочет быть проблемным», — говорит журналистка.
Монтгомери обвинения отрицает. Он заявил, что не домогался Скелтон, а лишь по-дружески шлепнул. По словам Босса, во время интервью в толпе за его спиной находилась жена, которая видела, что домогательств не было.
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