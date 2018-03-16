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В Черемушках расскажут, как защитить бизнес от семейных рисков
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В Черемушках расскажут, как защитить бизнес от семейных рисков 

Мои Черемушки 18 часов назад
Фото: Мои Черемушки
20 марта в центре услуг для бизнеса Юго-Западного округа, который находится на улице Каховке, дом 37, строение 1, пройдет семинар «Как защитить бизнес от семейных рисков».
«Делить телевизор и кота при разводе сложно. Еще сложнее — делить общий бизнес. Узнайте, как избежать семейных рисков и защитить собственное дело от раздела. И как защитить семью в случае бизнес-провала», — отмечают организаторы. Председатель коллегии адвокатов города Москвы «Центр правовых экспертиз» Елена Бойцова расскажет о правовых механизмах защиты бизнеса и семьи.
Информация об этом и других тренингах размещена на официальном сайте Малого бизнеса Москвы http://mbm.ru. Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация. Телефон для справок: 8 (495) 276-24-15.
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