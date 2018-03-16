Ещё
Вячеслав Макаров встретился с группой международных наблюдателей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вячеслав Макаров встретился с группой международных наблюдателей 

Интересант 19 часов назад
В Мариинском дворце сегодня состоялась встреча председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова с группой международных наблюдателей от Парламентской Ассамблеи ОДКБ на выборах Президента РФ.
Участники встречи обсудили ход подготовки северной столицы к дню выборов. Вячеслав Макаров рассказал о серии мероприятий, направленных на формирование условий для проведения честного, открытого и демократичного голосования в Петербурге. Также он поблагодарил членов миссии за то пристальное внимание, которое они уделяют одному из ключевых политических событий в России.
«Для нас, для всей России сегодня крайне важно, чтобы выборы президента нашей страны прошли в точном соответствии с законом, абсолютно прозрачно, без малейших нарушений. Никто не должен усомниться в легитимности выбора российского народа. Именно поэтому работа независимых наблюдателей имеет сегодня особенное значение», — сказал председатель петербургского парламента.
В ходе беседы члены наблюдательной группы отметили, что Россия является могучим, влиятельным соседом и союзником, от внутренней стабильности которого во многом зависит ситуация в мире. В день голосования участники наблюдательной группы Парламентской Ассамблеи ОДКБ будут работать более чем в 60 избирательных округах города и области.
Интересант: последние новости
Кто досрочно «победил» на выборах в Петербурге Дзюба и Шатов расцвели вне «Зенита» Круизные лайнеры из Петербурга смогут зайти в калинградский порт Пионерского в 2020 году
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ429
В Госдуме оценили заявление Порошенко74
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля738
День рождения скандальной порнозвезды23
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве15
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение