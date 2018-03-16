Вячеслав Макаров встретился с группой международных наблюдателей

В Мариинском дворце сегодня состоялась встреча председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова с группой международных наблюдателей от Парламентской Ассамблеи ОДКБ на выборах Президента РФ.

Участники встречи обсудили ход подготовки северной столицы к дню выборов. Вячеслав Макаров рассказал о серии мероприятий, направленных на формирование условий для проведения честного, открытого и демократичного голосования в Петербурге. Также он поблагодарил членов миссии за то пристальное внимание, которое они уделяют одному из ключевых политических событий в России

«Для нас, для всей России сегодня крайне важно, чтобы выборы президента нашей страны прошли в точном соответствии с законом, абсолютно прозрачно, без малейших нарушений. Никто не должен усомниться в легитимности выбора российского народа. Именно поэтому работа независимых наблюдателей имеет сегодня особенное значение», — сказал председатель петербургского парламента.

В ходе беседы члены наблюдательной группы отметили, что Россия является могучим, влиятельным соседом и союзником, от внутренней стабильности которого во многом зависит ситуация в мире. В день голосования участники наблюдательной группы Парламентской Ассамблеи ОДКБ будут работать более чем в 60 избирательных округах города и области.