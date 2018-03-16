Ирина Скупова: «Общественным наблюдателям открыт доступ на все избирательные участки, в том числе и временные на предприятиях»

Как отметила Ирина Скупова , текущая выборная кампания отличается отсутствием назойливой прямой агитации за одного из кандидатов в президенты РФ. Она также рассказала о задаче, которую выполняет по поручению врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова , организация работы общественных наблюдателей. Напомним, получить такой статус мог любой желающий.

"Изначально к нам записалось 3600 человек. Однако в процессе люди взвесили возможности, свою готовность тратить время в выходной день, стоит напомнить, что быть общественным наблюдателем — это неоплачиваемая работа, и в итоге 2961 человек получил направление и будет трудиться в качестве общественных наблюдателей в Самарской области в день выборов президента РФ", — рассказала Ирина Скупова.

Гости эфира также рассказали, что из 1789 УИКов Самарской области 1030 оснащены камерами видеонаблюдения. Важно отметить, что все избирательные участки различны по количеству людей, которые к нему прикреплены. На всех так называемых крупных участках камеры видеонаблюдения установлены. Таким образом 80% населения Самарской области будут голосовать на участках, где имеется видеонаблюдение.

Понаблюдать за процессом выборов может любой желающий из дома в интернете. Также в Самаре создан штаб оперативного реагирования, где, в том числе, и будут работать общественные наблюдатели.

"На улице Ярмарочной в Самаре в день выборов будет работать ситуационный центр, туда будет направлен видеоконтент со всех камер. Там будут работать волонтеры-юристы и СМИ, которые будут отсматривать все, что происходит на избирательных участках с 7 утра и до окончания подсчета голосов — это может быть и два, и три часа ночи. Спорные вопросы будут подробно разбирать с экспертами. Там же, в ситуационном центре, будет производиться юридический экспресс-анализ обращений граждан, поступающих на горячие линии, — рассказала советник губернатора Ирина Скупова.

Она добавила, что в случае, если удаленный разбор ситуации не позволяет получить полной картины, наблюдатели с юристами и представители СМИ будут выезжать по обращениям для детального разбора всех обстоятельств на месте, чтобы подтвердить или опровергнуть факт нарушения.

Ирина Скупова также высказалась по поводу создания трех временных избирательных пунктов для голосования. Напомним, впервые на выборах, проходящих в Самарской области, в этом году будет открыто три временных избирательных участка — они будут работать на областных предприятиях непрерывного цикла ПАО «АвтоВАЗ» , АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» и АО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод».

"Когда обсуждали возможность создания временных избирательных участков, и мы, и представители ЦИКа задавались вопросом, а не будет ли давления на трудящихся на производстве по вопросу за кого именно им голосовать? Что касается Новокуйбышевска , то я делала несколько контрольных звонков своим знакомым, которые там работают — агитации и давления со стороны руководства там не было и нет, в этих разговорах я слышала жалобы, что раньше не было такой возможности проголосовать, если на день выборов попадает дежурство на предприятии. Теперь условия созданы. Что касается Тольятти , то на этот вопрос мы услышали такой ответ: «а попробуйте в Тольятти на кого-нибудь давить!». Давить на тольяттинца — это получить отрицательный результат и негативное отношение к выборам", — подчеркнула Скупова.

"В ходе обсуждения возможности создать временные участки для голосования у меня были сомнения и придирки по мелочам — я это озвучивала, и мы отрабатывали нюансы на месте. Звучали мнения, что в маленьком городе Новокуйбышевске, чтобы пойти на участок и проголосовать нужно всего-то пять минут — оторвись от работы и сделай. Но это не так, нужно переодеться, принять душ, привести себя в порядок, пройти по территории, выйти за нее и потом проделать такой же путь обратно — это час-полтора времени, например, обеденного", — заметила Скупова.

Доступ наблюдателей с соответствующим статусом к временным избирательным участкам ограничиваться не будет.

"На все избирательные участки, в том числе и временные, открыт доступ для общественных наблюдателей", — напомнила Ирина Скупова.