Общественные акции в поддержку выборов продолжаются

Люди с ограниченными возможностями агитируют на участие в выборах.

Акции, организованные столичными некоммерческими организациями в поддержку выборов, продолжаются. 16 марта Центр социокультурной анимации «Одухотворение» организовал в торговом центре рядом со станцией метро «Пролетарская» выступление творческого коллектива.

Все члены ансамбля — люди с ограниченными возможностями. Именно с этой категорией населения работает центр «Одухотворение». По словам директора центра Леонида Тарасова, акция должна продемонстрировать, что каждый человек имеет право на выражение своей политической воли.

— Посетителей торгового центра мы призываем прийти на выборы. Каждый может проявить гражданскую позицию, и делать это не только раз в шесть лет на выборах, но и участвовать в реальной работе таких организаций, как наша, — отметил Леонид Тарасов.

Участники ансамбля под руководством волонтеров порадовали посетителей торгового центра зажигательным танцем, а затем сами принялись раздавать им листовки, значки и браслеты с хэштегом "#явыбираюсам".

— Мы не считаем, что все предрешено, нужно прикладывать усилия, чтобы менять ситуацию в нужную сторону. Сегодня не хватает реальной политики, и выйдя на политическую арену, некоммерческие организации заявляют о себе и показывают людям, что можно заниматься реальными делами, созиданием, изменяя жизнь вокруг нас, — подчеркнул Тарасов.

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