Ещё
Общественные акции в поддержку выборов продолжаются
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Общественные акции в поддержку выборов продолжаются 

Вечерняя Москва 19 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Люди с ограниченными возможностями агитируют на участие в выборах.
Акции, организованные столичными некоммерческими организациями в поддержку выборов, продолжаются. 16 марта Центр социокультурной анимации «Одухотворение» организовал в торговом центре рядом со станцией метро «Пролетарская» выступление творческого коллектива.
Все члены ансамбля — люди с ограниченными возможностями. Именно с этой категорией населения работает центр «Одухотворение». По словам директора центра Леонида Тарасова, акция должна продемонстрировать, что каждый человек имеет право на выражение своей политической воли.
— Посетителей торгового центра мы призываем прийти на выборы. Каждый может проявить гражданскую позицию, и делать это не только раз в шесть лет на выборах, но и участвовать в реальной работе таких организаций, как наша, — отметил Леонид Тарасов.
Участники ансамбля под руководством волонтеров порадовали посетителей торгового центра зажигательным танцем, а затем сами принялись раздавать им листовки, значки и браслеты с хэштегом "#явыбираюсам".
— Мы не считаем, что все предрешено, нужно прикладывать усилия, чтобы менять ситуацию в нужную сторону. Сегодня не хватает реальной политики, и выйдя на политическую арену, некоммерческие организации заявляют о себе и показывают людям, что можно заниматься реальными делами, созиданием, изменяя жизнь вокруг нас, — подчеркнул Тарасов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Общественники приглашают на выборы
Выборы президента России: где и как голосовать
Вечерняя Москва: последние новости
«Мотовесна-2018» собрала байкеров и экстремалов Ремонт по всем правилам. Как сделать перепланировку квартиры В Москве стартовал проект для активных пожилых людей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ429
В Госдуме оценили заявление Порошенко74
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля738
День рождения скандальной порнозвезды23
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве15
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение