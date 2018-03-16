Сколько еще продлится путинизм?

Российский народ, который долгое время после распада СССР был растерян, с ностальгией по прошлым славным временам вступил в эпоху путинизма благодаря шагам Владимира Путина во внешней политике. Но если Путин не сможет удержать воедино разные народы, проживающие в его стране, и создать прослойку интеллигенции, которая будет его поддерживать, его порядок, похоже, долго не продлится.

В предстоящее воскресенье, 18 марта в России состоятся президентские выборы. При этом россиян больше всего волнует вопрос о том, кто из кандидатов станет вторым на этих выборах. Ведь ни у кого нет сомнений в том, что Владимир Путин, управляющий страной в течение 18 лет, победит и на выборах 2024 года, если останется в политике к тому времени.

Я неслучайно привел в заголовке слово «путинизм». В современной России Владимир Путин не только обладатель абсолютной власти. Большая часть жителей этой страны стали почитателями Владимира Путина. Они не могут представить будущее России без своего нынешнего лидера.

Вместе с тем 1 марта этого года Путин в своем выступлении перед российским парламентом сказал следующее: «Чтобы идти вперед, динамично развиваться, мы должны расширить пространство свободы, укреплять институты демократии, местного самоуправления, структуры гражданского общества и судов, быть страной, открытой миру».

Если мы обратимся к истории, то увидим, что как минимум за последнюю тысячу лет разные государства существовали в зависимости от следующих принципов:

— религиозные и идеологические основания (Османская империя, СССР, гитлеровская Германия );

— интересы и желание править миром ( США Китай );

— единоличные (авторитарные) диктатуры.

Иногда в истории разных стран наблюдалось и смешение этих оснований. Какая социально-политическая система существует в современной России? Насколько Путин искренен, когда он говорит о необходимости расширения принципов демократии и ее институтов?

Если мы представим, что демократия — теоретическая утопия и в большинстве случаев, как в современной России, имеют место политические манипуляции, то Путина трудно назвать неправым. Так, демократия, которая получила признание главным образом как идеологическое и политическое знамя Запада, в начале XXI века все больше остается на втором плане мировой повестки дня.

В период, когда Организация Объединенных Наций начинает превращаться в «Организацию Необъединенных Наций», мы становимся свидетелями того, как такие страны, как Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз , Россия, Китай и Индия идут даже на риск ядерной войны ради своих экономических и геополитических интересов. Иными словами, отчуждение прав человека, свобод и иных демократических ценностей от социально-политической жизни в наши дни стало проблемой не только путинизма, но и всего мира.

Можно сказать, что на самом деле путинизм возник не столько от успехов страны во внутренней политике, сколько от успехов Владимира Путина во внешней политике. Решительная защита русского меньшинства в районе Донбасса на Украине , оккупация Крымского полуострова вследствие этого кризиса, отделение Южной Осетии Абхазии от Грузии и, наконец, то, что Россия заняла сторону режима Асада в Сирии и стала одним из важных игроков войны в этой стране, — все это многократно повысило популярность Путина среди россиян. Российский лидер настаивает на том, что эти политические и военные шаги предпринимаются для защиты интересов его государства в процессе конкуренции с США и ЕС.

Но, как бы то ни было, у путинизма есть идеологические и практические основания? В истории этой страны, если исключить период Союза Советских Социалистических Республик, можно видеть, что решающую роль в жизни народа и государства играет безумный царь и русский аристократический класс, который думает только о своих интересах. Эта система, которая возникла еще во времена Петра I, была известна под названием российское «самодержавие».

Важную роль в этой системе играла русская интеллигенция. Такие ее представители, как Достоевский, Толстой, Чехов, Пушкин, Лермонтов, в отличие от царя и русской аристократии были близки к народу и в своих произведениях пытались передать его боль. А во времена советского коммунистического режима такие русские писатели, как Максим Горький , Шолохов, Маяковский, Есенин, своим творчеством стремились придать духовное измерение этому жестокому порядку. Сегодня же отсутствие поддерживающей власть интеллигенции — самая слабая сторона путинизма, в котором новый царь и приближенные к нему знатные люди предстают как современные герои.

Одной из основных особенностей советского периода тоже была американофобия, с помощью которой Путин пытается держать на повестке дня свою ностальгию по Советам. Но в силу применения правил рыночной экономики в этой стране, пусть и частичного, процесса глобализации и преобладания Америки в интернете, кинематографе и других так называемых сферах культуры происходит постепенная вестернизация российского общества даже вопреки желанию Путина. Иными словами, лозунг «долой Америка» остается только в речах политика-пустослова Жириновского.

С другой стороны, Россия — страна, где проживает множество этнических групп. После распада СССР и падения ложного зонта коммунизма нерусские народы, проживающие в стране, стали добиваться признания своих национальных идентичностей. В жизни мусульманских народов снова появилась исламская религия. Эта ситуация, несмотря на все усилия Путина, привела не к укреплению Российской Федерации, а к отдалению русских и нерусских друг от друга. Кроме того, ни у кого не должно быть сомнений в том, что русский шовинизм, который наблюдается не как некая высшая общественная ценность, а в локальной и агрессивной форме, служит причиной для еще большего разобщения русских и нерусских народов с национальной и религиозной точек зрения.

Одним словом, налицо тот факт, что Россия в мировой геополитике является конкурентом США и ЕС. Эта конкуренция не обеспечивает мира и развития ни народам двух сторон, ни народам Украины и Сирии, которые в последнее время превратились в центры этой конкуренции. Иными словами, подобно тому как холодная война коммунистического и капиталистического блоков причиняла вред человечеству, так и сейчас война между конкурирующими на геополитической арене силами никому не приносит пользы.

В то же время путинизм не предоставляет русским возможности создать новую империю или воскресить СССР. Русский национализм тоже не будет определять будущее многонациональной Российской Федерации. Постепенное сокращение населения и рабочей силы внутри страны, экономический спад, социальная несправедливость, наращивание военных расходов, коррупция и алкоголизм — все это показывает, что «путинизм» долго не продлится.