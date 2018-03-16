Денис Мантуров обозначил перспективы созданного в Орловской области кластера приборостроения

«Для Орловской области интенсивное развитие государственно-частного партнерства особенно актуально. Нам вместе с вами нужно задействовать все источники для скорейшего перехода промышленности региона в режим устойчивого роста, — обратился Денис Мантуров к участникам встречи. — Такая работа уже ведется, в частности, через использование формата специнвестконтрактов».

О значительном промышленном потенциале Орловской области свидетельствует динамика экспорта продукции. В прошлом году объемы внешних поставок увеличились на 25%, —

отметил Министр.

Он также рассказал об уже существующих и планируемых мерах господдержки отрасли. В частности, в настоящее время ведется работа, предполагающая софинансирование расходов на реализацию на местах инвестиционных индустриальных проектов.

Также глава ведомства отметил, что в регионе действует областной Фонд развития промышленности, который уполномочен отбирать проекты для государственного софинансирования.

Андрей Клычков выразил Минпромторгу России благодарность за весомую поддержку, которую получает Орловская область. В числе ее важнейших направлений было названо подписание Соглашения о взаимодействии в сфере промышленной политики, заключение специальных инвестиционных контрактов между Минпромторгом России, Правительством Орловской области, «Управляющей компанией „Группа ГМС“, а также предприятием „Санофи-Авентис Восток“.

При федеральной поддержке мы сумеем обеспечить условия для научно-технического и инновационного развития орловской промышленности, укрепления ее кадрового потенциала, роста инвестиций, увеличения доли промышленной продукции региона, —

заверил Андрей Клычков.

Денис Мантуров поддержал инициативу создания в Орловской области кластера приборостроения, который объединяет высокотехнологичные предприятия и ресурсы ОГУ им. И. С. Тургенева для формирования единого профессионального пространства.

Целью кластера является создание новых образцов промышленной продукции с расширением номенклатуры поставок на внутренний и внешний рынки, —

сообщил Денис Мантуров.

Также было внесено предложение о формировании в Орловской области Центра среднепрофессионального образования, работающего на базе существующих ссузов.

Кроме того, на встрече Денис Мантуров ответил на вопросы руководителей промышленных предприятий. Они касались противодействия контрафактной продукции, внедрения новых форматов классификации продукции и других актуальных тем.

(по материалам пресс-службы Губернатора Орловской области)