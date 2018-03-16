Наблюдатель на выборах президента РФ Александр Дроботов: отличие кампании-2018 — огромное количество общественных наблюдателей

Он отметил, что явное отличие этой кампании от всех предыдущих выборов — огромное количество привлеченных общественных наблюдателей.

"Задача общественного наблюдателя в случае выявления замечания стараться их исправлять, нет задачи делать скандал из тех замечаний, которые можно исправлять по ходу, это очень важно. Тогда как ранее ангажированные политическим партиям наблюдатели могли из пустячка делать проблему и просто блокировали работу на отдельных избирательных участках. У нас такой задачи нет, мы должны помогать делать выборный процесс открытым", — считает Александр Дроботов.