Политические риски, экономические санкции и плохой имидж: как Россия чуть не стала центром мировых стартапов

Российским стартапам приходится выживать в условиях экономических санкций и нехватки венчурного финансирования, постоянно доказывая иностранным партнерам, что сомнительная репутация их страны не имеет к ним никакого отношения. Предпринимателям по всему миру есть чему у них поучиться. Почему Россия — одна из лучших стран для запуска бизнеса, в этом материале.

В 2018 году Москва заняла второе место по числу быстрорастущих частных компаний рейтинга Inc 5000 Europe, на девятом месте оказался Санкт-Петербург . Хотя из расчета на душу населения два крупнейших города России заняли 19 и 20 места по числу быстрорастущих компаний, на Москву приходится 171 компания из рейтинга, а на Петербург — 70. В список входят такие московские компании, как Varmega, выручка которой с 2013 года выросла на 1990%, и ООО «Оптима», для которой этот показатель даже выше — 2076%. Процветает и технологический сектор. «Яндекс» в 2017 году заработал 94 млрд рублей, на 24% больше, чем годом ранее. Кроме того, за последние 12 месяцев были успешно проданы почти два десятка небольших стартапов, включая сервис доставки продуктов ZakaZaka и поставщика маркетингового ПО Flocktory.

«Если бы не политические риски, Россия могла бы стать мировым центром стартапов», — говорит Уильям Кортни, отставной дипломат, возглавляющий политический форум при американском стратегическом исследовательском центре RAND Corporation.

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Кортни подчеркивает, что эти риски — не пустой звук. Экономические санкции западных стран, наложенные на Россию после присоединения Крыма, действительно усложняют жизнь бизнесу — настолько, что образованные россияне, желающие открыть собственное дело, часто перебираются для этого в США или Европу. Кроме того, санкции плохо влияют на венчурное финансирование.

Когда-то американские инвесторы, в том числе Kleiner, Perkins, Caufield и Byers, Accel и Intel Capital, активно действовали на российском рынке — только в 2012 году они вложили в российские стартапы около $400 млн Однако за прошлый год, по данным Crunchbase, ни один российский стартап не сумел привлечь американских инвесторов, согласно Данные. «Приток капитала прекратился, а местные инвесторы предпочитают другие рынки», — говорит Александр Коноплястый, управляющий партнер Buran VC. Его собственная компания в последнее время уделяет больше внимания Восточной Европе и Азии.

В ближайшее время положение едва ли изменится. По слухам, администрация Трампа готовит совершенно новый пакет санкций в ответ на предполагаемое вмешательство России в президентские выборы. Между тем в Сенате США не угасают споры о российских ботах, которые якобы манипулируют общественным мнением на Facebook, и это тоже не способствует улучшению ситуации. «Имидж России как хакерской империи весьма вреден для стартапов», — поясняет Кортни.

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Бонусы: размер, мозги, налоги

Каким бы сложным ни был деловой климат России, это по-прежнему девятая по численности населения страна в мире и игнорировать ее никак не получится. К тому же здесь есть и положительные факторы — например низкие налоги и высокий уровень образования.

Все это помогло определиться 36-летнему Сергею Булаеву, когда ему пришлось решать, где открыть собственный бизнес. Сегодня его компания «Купи батон!», выпускающая популярный список покупок для iOS и Android, неплохо зарабатывает на рекламе и подписке: ее аудитория составляет более 500 тыс. активных пользователей, а полная версия приложения стоит около $13 в год.

Бельгии и Компания зарегистрирована в Ульяновске , родном городе Сергея, где эффективная ставка налогообложения для малого бизнеса составляет порядка 20% — куда ниже, чем в США, или, скажем, в Индии Греции . Сам предприниматель успел какое-то время поработать в Штатах и говорит, что найм сотрудников в России обходится ему в 5 раз дешевле, чем в Кремниевой долине (впрочем, стоит помнить, что цены и зарплаты в Ульяновске намного ниже, чем в Москве).

Нет в России дефицита и в талантливых кадрах: каждый год вузы, в том числе московские МГУ МИФИ и МИЭТ, выпускают сотни специалистов мирового уровня. Уильям Кортни отмечает, что наследие советской инженерной школы все еще ощущается в России, которая к тому же активно инвестирует в оборонную промышленность, в том числе в подготовку квалифицированных кадров.

Но, пожалуй, самый серьезный фактор, определяющий бурное развитие стартапов в России, — это изменившееся отношение к бизнесу: все больше россиян готовы принять взвешенный риск и открыть собственное дело.