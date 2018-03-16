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«Мегафон»: итоги 2017 года
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«Мегафон»: итоги 2017 года 

360tv.ru 19 часов назад
Фото: 360tv.ru
Телекоммуникационная компания «Мегафон» подвела итоги 2017 года. Больше 10‐ти миллионов новых абонентов, цифровые проекты для регионов России, по‐прежнему самый быстрый мобильный интернет в стране. «360» выяснил, какие приятные сюрпризы ждут пользователей в этом году
В тарифах «Мегафона» нет ни слова о гигабайтах или минутах — просто выбирай, что нужно именно тебе: звонить или писать, смотреть или скачивать. Новая линейка была запущена в 2017 году. Исследования так называемого паттерного поведения абонентов показали, что сейчас многие предпочитают писать, а не звонить.
Доля цифровых сервисов выросла в разы — на телефонах и планшетах стало привычным посмотреть сериал или кино, не задумываясь о гигабайтах. В итоге — новые тарифы себя оправдали — подключения превысили 10 миллионов.
Впервые на  телеком-рынке
другой подход. Тогда, когда все меряется не гигабайтами и минутами, а когда меряется реально поведением людей. То есть
кто-то  больше слушает,
кто-то  больше говорит,
кто-то  пишет,
кто-то  больше смотрит
Влад Вольфсон, коммерческий директор П  АО «Мегафон»
С новой тарифной линейкой нет смысла выбирать самый доступный или, наоборот, самый дорогой пакет услуг. Главное, чтобы все функции были востребован. Например, «Включайся общайся» — для тех, кто хочет безлимитно переписываться в мессенджерах и сидеть в социальных сетях. Или «Включайся слушай». Тариф для настоящих меломанов открывает мир безграничного доступа к музыке.
В этом году тарифная линейка кардинально меняться не будет — свою эффективность и успех среди абонентов она уже доказала.
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