Зампред Избирательной комиссии Самарской области Алексей Солдатов рассказал о нюансах работы КОИБ 

Он рассказал, что эта выборная кампания имеет несколько принципиальных отличий. Так, в федеральном законодательстве закреплен механизм видеонаблюдения на избирательных участках. По всей стране, и в Самарской области в частности, на участках, где проголосуют свыше 80% жителей от общего числа населения субъекта, будет доступно видеонаблюдение.
Еще одно нововведение этих выборов — «мобильный избиратель». Гражданам предоставили возможность выбирать, на каком участке он будет голосовать 18 марта 2018 года. Алексей Солдатов отметил, по статистике ЦИК РФ, свыше 5,5 млн человек воспользуются этим правом.
Изменился подход и для потенциальных кандидатов — уменьшен порог подписей, которые необходимо было собрать. Так, если ранее по закону нужно было собрать 1-2 млн подписей, то в этой выборной кампании для самовыдвиженцев — 300 тыс., для кандидатов в президенты РФ от партии — 100 тысяч. По словам Солдатова, это облегчило доступ к выборам со стороны кандидатов.
В ходе обсуждения были затронуты несколько вопросов, которые активно обсуждаются в обществе — якобы применение ручек с исчезающими чернилами на избирательных участках и другие. Алексей Солдатов пояснил, что в социальных сетях и обывательских обсуждениях можно прочитать или услышать о том, что данные с КОИБ отправляются в систему, где все можно исправить, однако это суждение абсолютно неверное: «Важно понимать, что никаких данных — ни о количестве проголосовавших, ни о том, за кого проголосовал человек — ни в какую сеть не выкладываются, КОИБ — это сканер. Он просто сканирует бюллетень и по окончании работы выдает протокол».
При этом зампред избиркома подчеркнул, что наблюдатель либо член комиссии с правом совещательного голоса, представители СМИ могут получить копию этого протокола. Рассказал он и том, что возникают технические ошибки в работе КОИБ, и тогда производится контрольный ручной пересчет.
"За всю статистику применения комплекса обработки избирательных бюллетеней начиная с КОИБ-2010 нет ни одного случая по стране, когда данные ручного пересчета отличались от данных, полученных от КОИБ", — отметил Алексей Солдатов.
Он подчеркнул, что на системах КОИБ стоит серьезная защита и любое вмешательство в его работы оставит так называемые следы.
"Хочу также отметить, что на моей практике есть несколько случаев, когда человек, будучи кандидатом, заявлял, что КОИБ были перепрограммированы, но в следующей кампании, когда на их избирательный округ не ставили КОИБ, они обращались в избирательные комиссии, чтобы именно им поставили", — поделился наблюдением зампред региональной избирательной комиссии.
Общественники, участвующие в программе «Клуб 24», отметили, что перед открытием избирательных участков, работоспособность КОИБ проверяют наблюдатели — проводится тестирование. В КОИБ вставляется флешка, которая записывает данные. Если по итогам отчетного протокола у наблюдателей возникают сомнения, они могут инициировать вопрос ручного пересчета.
Алексей Солдатов также рассказал, что в Самарской области в этом году будет открыто три временных избирательных участка — они будут работать на областных предприятиях непрерывного цикла ПАО «АвтоВАЗ», АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» и АО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод».