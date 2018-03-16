Зампред Избирательной комиссии Самарской области Алексей Солдатов рассказал о нюансах работы КОИБ

Он рассказал, что эта выборная кампания имеет несколько принципиальных отличий. Так, в федеральном законодательстве закреплен механизм видеонаблюдения на избирательных участках. По всей стране, и в Самарской области в частности, на участках, где проголосуют свыше 80% жителей от общего числа населения субъекта, будет доступно видеонаблюдение.

Еще одно нововведение этих выборов — «мобильный избиратель». Гражданам предоставили возможность выбирать, на каком участке он будет голосовать 18 марта 2018 года. Алексей Солдатов отметил, по статистике ЦИК РФ , свыше 5,5 млн человек воспользуются этим правом.

Изменился подход и для потенциальных кандидатов — уменьшен порог подписей, которые необходимо было собрать. Так, если ранее по закону нужно было собрать 1-2 млн подписей, то в этой выборной кампании для самовыдвиженцев — 300 тыс., для кандидатов в президенты РФ от партии — 100 тысяч. По словам Солдатова, это облегчило доступ к выборам со стороны кандидатов.

В ходе обсуждения были затронуты несколько вопросов, которые активно обсуждаются в обществе — якобы применение ручек с исчезающими чернилами на избирательных участках и другие. Алексей Солдатов пояснил, что в социальных сетях и обывательских обсуждениях можно прочитать или услышать о том, что данные с КОИБ отправляются в систему, где все можно исправить, однако это суждение абсолютно неверное: «Важно понимать, что никаких данных — ни о количестве проголосовавших, ни о том, за кого проголосовал человек — ни в какую сеть не выкладываются, КОИБ — это сканер. Он просто сканирует бюллетень и по окончании работы выдает протокол».

При этом зампред избиркома подчеркнул, что наблюдатель либо член комиссии с правом совещательного голоса, представители СМИ могут получить копию этого протокола. Рассказал он и том, что возникают технические ошибки в работе КОИБ, и тогда производится контрольный ручной пересчет.

"За всю статистику применения комплекса обработки избирательных бюллетеней начиная с КОИБ-2010 нет ни одного случая по стране, когда данные ручного пересчета отличались от данных, полученных от КОИБ", — отметил Алексей Солдатов.

Он подчеркнул, что на системах КОИБ стоит серьезная защита и любое вмешательство в его работы оставит так называемые следы.

"Хочу также отметить, что на моей практике есть несколько случаев, когда человек, будучи кандидатом, заявлял, что КОИБ были перепрограммированы, но в следующей кампании, когда на их избирательный округ не ставили КОИБ, они обращались в избирательные комиссии, чтобы именно им поставили", — поделился наблюдением зампред региональной избирательной комиссии.

Общественники, участвующие в программе «Клуб 24», отметили, что перед открытием избирательных участков, работоспособность КОИБ проверяют наблюдатели — проводится тестирование. В КОИБ вставляется флешка, которая записывает данные. Если по итогам отчетного протокола у наблюдателей возникают сомнения, они могут инициировать вопрос ручного пересчета.