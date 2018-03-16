Прироста производительности труда до 5% в год поручил добиться Глеб Никитин

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального правительства, с этим заявлением глава Нижегородской области выступил на заседании итоговой коллегии регионального министерства промышленности , торговли и предпринимательства.

«Необходимо достичь роста производительности труда на 5% в год. Я считаю, что эта задача выполнима», — заявил Глеб Никитин , отметив, что от повышения производительности труда зависит рост доходов сотрудников предприятий, уровень их жизни, увеличение объемов производства в регионе.

Кроме того, как отметил врио губернатора, по итогам работы промышленности в 2017 году Нижегородская области стала «одним из флагманов в стране».

«В среднем по России прирост промышленности составил менее 1% за 2017 год, у нас же — 4,7% по промышленности в целом, а по обработке, которая у нас составляет более 90% от всего промышленного производства, даже выше — 5,5%», — сообщил он.

Глеб Никитин подчеркнул, что одним из инструментов повышения производительности труда в промышленности станет внедрение технологий бережливого производства. Он напомнил, что в