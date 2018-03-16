В Саратове обучали актив «Открытого Альянса Наблюдателей»

Саратове состоялся заключительный этап обучения актива «Открытого Альянса Наблюдателей», в составе Национального общественного мониторинга, на котором обсудили итоги по формированию и обучению сети наблюдателей, сообщает пресс-атташе альянса.

В течении нескольких месяцев организаторы вели большую работу по подготовке наблюдателей: проводили обучение, тестировали готовность наблюдателей, выделяли из них экспертов и координировали весь процесс.

Напомним, что «Открытый Альянс Наблюдателей» — это проект по подготовке наблюдателей для работы на выборах всех уровней, формированию культуры свободной и прозрачной системы наблюдения на выборах. Он был создан с целью открытого мониторинга выборов. К проекту присоединились и представители саратовской молодежи.