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В Саратове обучали актив «Открытого Альянса Наблюдателей»
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В Саратове обучали актив «Открытого Альянса Наблюдателей» 

АиФ 19 часов назад
Фото: АиФ
В Саратове состоялся заключительный этап обучения актива «Открытого Альянса Наблюдателей», в составе Национального общественного мониторинга, на котором обсудили итоги по формированию и обучению сети наблюдателей, сообщает пресс-атташе альянса.
В течении нескольких месяцев организаторы вели большую работу по подготовке наблюдателей: проводили обучение, тестировали готовность наблюдателей, выделяли из них экспертов и координировали весь процесс.
Напомним, что «Открытый Альянс Наблюдателей» — это проект по подготовке наблюдателей для работы на выборах всех уровней, формированию культуры свободной и прозрачной системы наблюдения на выборах. Он был создан с целью открытого мониторинга выборов. К проекту присоединились и представители саратовской молодежи.
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