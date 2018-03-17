«Гулял по центру»: пропавший три дня назад пермский студент сам пришел домой

Студент пермского университета Руслан Губайдуллин три дня не был дома и не выходил на связь. Родственники подняли тревогу. Молодой человек учится на первом курсе химического факультета и в университет ездил из Левшино. Как оказалось, все это время он находился в городе.

В полиции 59.ru рассказали, что с молодым человеком все хорошо.

— Вчера, 17 марта, он сам пришел домой. — рассказали в пресс-службе краевого ГУ МЧС

Сестра студента Лилия подтвердила, что сейчас он находится дома.

— Говорит, что гулял по центру города, — рассказала пермячка.