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«Гулял по центру»: пропавший три дня назад пермский студент сам пришел домой
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«Гулял по центру»: пропавший три дня назад пермский студент сам пришел домой 

59.ru 6 часов назад
Фото: 59.ru
Студент пермского университета Руслан Губайдуллин три дня не был дома и не выходил на связь. Родственники подняли тревогу. Молодой человек учится на первом курсе химического факультета и в университет ездил из Левшино. Как оказалось, все это время он находился в городе.
В полиции 59.ru рассказали, что с молодым человеком все хорошо.
— Вчера, 17 марта, он сам пришел домой. — рассказали в пресс-службе краевого ГУ МЧС.
Сестра студента Лилия подтвердила, что сейчас он находится дома.
— Говорит, что гулял по центру города, — рассказала пермячка.
Ранее в Перми полиция и волонтеры искали 12 летнюю школьницу и ее 14-летнего друга.
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