Жители района Черемушки могут бесплатно привить своих питомцев

В районе Черемушки продолжается акция для владельцев домашних питомцев. Привить своих домашних любимцев от бешенства можно будет 24 марта на улице Каховка, дом 18, корпус 3, с 10:00 до 16:00.

Стоит отметить, что за прошедший год в Москве было зафиксировано шесть случаев бешенства. Если взять Московскую область , то тут цифра куда значительнее — порядка 200 случаев. Для того, чтобы не повторялись подобные печальные истории, ГБУ «Московское объединение ветеринарии» станция по борьбе с болезнями животных ЮЗАО разработала график организации прививочной кампании против бешенства среди собак и кошек на территории Юго-Западного округа.

Согласно этому графику, жители района Черемушки смогут сделать вакцинацию своим домашним любимцам 24 марта на улице Каховка, дом 18, корпус 3, 7 апреля на улице Профсоюзная, дом 30, корпус 3; и 22 сентября на улице Обручева, дом 55. Вакцинацию в эти дни можно пройти с 10:00 до 16:00.