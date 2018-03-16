Запуск полного цикла: три новых лесопромышленных производства начали работу в Архангельской области

Завод по переработке тонкомерной древесины, производство топливных гранул, а также семеноводческий комплекс усилили мощности Устьянского лесопромышленного комплекса (УЛК), который стал одним из крупнейших в России высокотехнологичных лесоперерабатывающих предприятий по выпуску пиломатериалов, способным конкурировать с ведущими мировыми производителями.

Строительство завода по переработке тонкомерной древесины было реализовано как приоритетный проект Минпромторга России. Мощность нового предприятия составляет 900 тысяч кубометров хвойного тонкомера в год. Работы стартовали в 2016 году, стоимость проекта — 5,8 млрд рублей с инвестиционным участием Сбербанка России.

Ввод в эксплуатацию пеллетного завода мощностью 150 тысяч тонн топливных гранул премиум-класса в год позволил перевести Устьянский ЛПК на абсолютно безотходное производство. Потребление пеллет в России и мире показывает постоянный рост — новое производство призвано удовлетворить увеличивающийся спрос на внутреннем и внешнем рынках.

В торжественном открытии новых производств принял участие Статс-секретарь — заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов.

«Сейчас мы закончили разработку и будем вносить в Правительство России проект Стратегии развития лесопромышленного комплекса до 2030 года, и те объекты, где мы сейчас находимся, полностью соответствуют принципам, которые в ней заложены, — сказал замглавы Минпромторга России, — Это увеличение добавленной стоимости на единицу производимой древесины — здесь высокотехнологичное производство, современное оборудование, высокопроизводительные рабочие места. Уверен, что создание крупнейшего производства пиломатериалов в России — значимое событие в развитии отрасли, открывающее для нас новые перспективы».

Обновлённый семеноводческий комплекс УЛК обеспечит процесс лесовосстановления, который является ключевым этапом в производстве полного цикла. В модернизацию объектов лесопитомника было инвестировано более 100 млн рублей. В 2018 году сотрудники комплекса планируют вырастить более 9 млн сеянцев, что покроет не только потребности компании, но и обеспечит качественным посевным материалом многие регионы Северо-Запада России.

Также были открыты социальные объекты: здание регистратуры районной поликлиники и крытый круглогодичный ледовый дворец, где будут проходить тренировки юных хоккеистов детской спортивной школы.

В группу компаний «УЛК» входят предприятия, занимающиеся заготовкой, глубокой переработкой древесины, утилизацией отходов лесопиления и лесовосстановлением. Их деятельность образует замкнутый цикл лесопользования. Общая численность работников на сегодня составляет 5 290 человек, а в ближайшем будущем трудовой коллектив вырастет до 7 500 человек.

Стратегия развития лесопромышленного комплекса до 2030 года, подготовленная Минпромторгом России, описывает основные направления и ключевые принципы функционирования отрасли в ближайшие годы. Документ был разработан с учетом мнения экспертного профессионального сообщества и прогнозов потенциального спроса. Согласно Стратегии главными направлениями развития ЛПК являются целлюлозно-бумажная промышленность, деревянное домостроение, биотопливо, фанерно-плитное производство, лесопиление и мебельная промышленность. Базовым критерием в работе отрасли документ называет увеличение высокотехнологичного производства товаров с высокой добавленной стоимостью.