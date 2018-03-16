Более 4 тысяч наблюдателей будут работать на выборах в Подмосковье

Она добавила, что наблюдателям предоставят возможность присутствовать как на самом голосовании, так и на процедуре подсчета голосов. Дмитриева назвала это «беспрецедентной прозрачностью».

К наблюдателю в случае необходимости сможет обратиться любой желающий. Кроме того, организована горячая линия.

В компетенцию Общественной палаты входит, отбор, обучение и координация работы наблюдателей. Эту работу проводят 11 кураторов по всему региону.

Выборы президента России состоятся 18 марта. В день выборов проголосовать можно будет с 8:00 до 20:00 как по месту нахождения, так и по месту регистрации. Поддерживать порядок будут 115 тысяч сотрудников МЧС , а также дежурить будут более 600 бригад скорой помощи.

18 марта столичный общественный транспорт будет работать по графику выходного дня.