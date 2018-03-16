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Более 4 тысяч наблюдателей будут работать на выборах в Подмосковье
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Более 4 тысяч наблюдателей будут работать на выборах в Подмосковье 

360tv.ru 19 часов назад
4,5 тысячи наблюдателей примут участие в выборах в Московской области, сообщило РИАМО со ссылкой на заместителя председателя Общественной палаты Московской области Татьяну Дмитриеву.
Она добавила, что наблюдателям предоставят возможность присутствовать как на самом голосовании, так и на процедуре подсчета голосов. Дмитриева назвала это «беспрецедентной прозрачностью».
К наблюдателю в случае необходимости сможет обратиться любой желающий. Кроме того, организована горячая линия.
В компетенцию Общественной палаты входит, отбор, обучение и координация работы наблюдателей. Эту работу проводят 11 кураторов по всему региону.
Выборы президента России состоятся 18 марта. В день выборов проголосовать можно будет с 8:00 до 20:00 как по месту нахождения, так и по месту регистрации. Поддерживать порядок будут 115 тысяч сотрудников МЧС, а также дежурить будут более 600 бригад скорой помощи.
18 марта столичный общественный транспорт будет работать по графику выходного дня.
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