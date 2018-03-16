В Восточном Китае началось строительство первого в Китае лайнера для полярных туров

Нанкин , 16 марта / Синьхуа / — В городе Хаймэнь провинции Цзянсу /Восточный Китай/ сегодня началось строительство первого в стране круизного лайнера для полярных туров, осуществляемое компанией China Merchants Heavy Industry /Jiangsu/.

Согласно планам, данное судно будет передано в эксплуатацию в августе 2019 года.

Согласно имеющейся информации, ледокольный класс данного круизного судна достигает уровня 1А, лайнер сможет проходить через регионы в высоких широтах.

Судно использует электрическую тягу и продвинутую систему управления, обладает определенными технологическими преимуществами в области проектирования формы корпуса, внутренней компоновки, шумовой комфортности и расходования энергоносителей. В лайнере использованы проект и технические решения норвежской компании Ulstein Group, отличающиеся довольно высокой устойчивостью при волнении.

Общая длина судна составляет 104,4 м, расчетная ширина — 18,4 м, общий тоннаж — около 7400 тонн, проектная скорость составляет не менее 15,5 узла. —0—