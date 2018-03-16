Халтурили при уборке снега: суд оштрафовал МП «Благоустройство»

Сотрудники прокуратуры выявили несколько нарушений при уборке улиц в Кировском районе Самары

Работники МП «Благоустройство» очищали дороги от снега, но обрабатывали только центральную часть дороги. А по бокам проезжей части оставались снег, наледь и рыхлая водоснежная масса.

Такие недочеты представители надзорного ведомства обнаружили на Ташкентской, Металлистов, на Стара Загоре от Кирова до Димитрова, от Алма-Атинской до Кирова; на Кирова от Победы до Стара Загора; на Победы от Кирова до Елизарова; на Свободы от Алма-Атинской до Кирова; на Елизарова от Металлургов до Победы; на Строителей от Дальневосточной до Металлургов; на Юных пионеров от Ташкентского переулка до Кирова; на Кирова от Московского шоссе до Физкультурной; на Ставропольской от Краснодонской до Алма-Атинской; на Майской от Мирной до Ставропольской; на Мирной от Кирова до Майской; на Алма-Атинской от Московского шоссе до Олимпийской; на Олимпийской от Ракитовского шоссе до Елизарова; на Свободы от Алма-Атинской до Кирова; на Победы от Елизарова до Кирова.

По двум актам прокурорского реагирования МП «Благоустройство» устранило нарушения.

Также сотрудники прокуратуры возбудили 4 дела об административных правонарушениях в отношении директора МП как должностного лица и МП как юридического лица. Октябрский районный суд поддержал надзорное ведомство.

— Теперь директор должен выплатить 40 000 рублей, а компания понесет ущерб в размере 200 000 рублей, — сообщили в прокуратуре Кировского района.