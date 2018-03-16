Общественник заявил о возможных провокациях на участках в Саратове

Член Общественной палаты Саратовской области Дмитрий Олейник сообщил, что Саратов может стать объектом демонстрации «фейковых нарушений», есть такое мнение, что 18 марта избирательные участки Саратова будут посещать не только те, кто пришел отдать свой голос на выборах.

Общественник рассказал, что на участках могут находиться граждане, цель которых — помешать процессу голосования или впоследствии оспорить его легитимность.

«Уже не одну избирательную кампанию применяются различные способы и технологии поставить под сомнение результаты выборов на отдельных участках. Начиная от легальных, когда в судебном порядке оспариваются полнота и корректность списков избирателей, прозрачность самой процедуры голосования и соответствие протоколов УИК реальному волеизъявлению граждан, заканчивая откровенными провокациями.

В Саратове сформировалось сообщество граждан, которые по разным мотивам ставят перед собой цель от выборов к выборам доказывать их нелегитимность. Для кого-то из них это искреннее убеждение, кто-то таким образом пытается обосновать свой провал на выборах, а для кого— то это просто заработок. Но такие люди есть. Многие из них гуляют по городу с белыми ленточками, ходят на несанкционированные массовые акции, изображают из себя несистемную оппозицию.

Некоторые из этих граждан придут на избирательные участки не голосовать, поскольку им дали установку «принять участие в забастовке избирателей», а мешать голосовать другим, устраивать провокации и неоднозначные ситуации. И их не только пустят, но и создадут все условия для работы, поскольку таков закон. На днях эти граждане, которые заведомо не заинтересованы в корректном проведении процедуры голосования, получили мандаты наблюдателей. И права наблюдателей. Как стало известно, этими статусом щедро поделились с ними региональные штабы «красных» партий и кандидатов. Реальные партийные пристрастия в данном случае оказались не важны. С какой целью? Ответ очевиден. Есть такое мнение, что кто-то намеренно готовится дискредитировать проведение выборов и результаты дня голосования в Саратове», — подчеркнул общественник.

Олейник призвал добросовестных людей не поддаваться на провокации, а также он полагает, что вся система избирательных комиссий области готова к «нештатным» ситуациям, а председатели УИК проинформированы, как реагировать на провокации. Ещё он напомнил, что за воспрепятствование процессу проведения выборов есть уголовная ответственность.