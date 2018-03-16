Медиа-отравление Сербии: через белградские таблоиды Путин угрожает Балканам

Сербия получит новые российские ракеты», «Путин отправляет С-400 в Сербию», « Россия разрабатывает новое поколение танков», «Путин воевал бы за Сербию» — такие и им подобные заголовки — только часть пропагандистских текстов в прессе, которыми «кормят» граждан Сербии почти каждый день.

Как правило, эти материалы публикуются в многотиражных изданиях близких к власти. Такого рода пророссийская пропаганда носит систематический характер, исходит из одного центра и является своеобразным посланием Западу. Ее цель — подготовить Сербию к возможным действиям России, а также дестабилизировать Балканы. Кто создает миф о непобедимой российской армии, которая «вот-вот придет на Балканы»? Кому нужны эти медиа-волны и пропаганда в СМИ? И чего стоит ожидать проевропейской и «пронатовской» части Боснии и Герцеговины ? Об этом мы спросили специалистов в области безопасности и военного анализа.

Сохранение баланса

Профессор факультета криминалистики, криминологии и исследований в области безопасности из Сараево Ясмин Ахич в интервью «Фактору», прежде всего, подчеркнул, «что Дейтонское соглашение базируется на доктрине баланса сил, и в том, что касается безопасности, необходимо трезво оценивать реальную ситуацию».

«В этой связи на субрегиональном уровне существует баланс сил между странами, который основан на таких параметрах, как населенность, военный арсенал и геостратегическое положение. Когда подписывалось Дейтонское соглашение (с одной стороны — Хорватией и Боснией и Герцеговиной, а с другой — Республикой Сербской и Сербией), существовал баланс, поскольку сербов, не считая Косово, где проживает два миллиона албанцев, было около шести с половиной — семи миллионов. В Хорватии проживало около четырех с половиной миллионов граждан, а в Боснии и Герцеговине — два с половиной миллиона боснийцев и хорватов. Первым шагом к стабилизации Боснии и Герцеговины после войны была демилитаризация, в рамках которой от армии Республики Сербской потребовали уничтожить большое количество имевшегося у нее оружия. От армии Боснии и Герцеговины потребовали сократить число военнослужащих. Сегодня же ситуация такова: Хорватия, Албания Черногория являются членами НАТО , а Сербия, как сказал бы Хойт Йи, «сидит на двух стульях», хотя в сфере безопасности это просто невозможно», — утверждает Ахич.

Тем временем баланс начинает разрушаться, и в последние годы государства региона по-своему соперничали в разных областях, начиная с политики и заканчивая экономикой и армией.

«Мы видим, как за прошедшие годы на Западных Балканах изменилась матрица поведения и на смену сотрудничеству пришло недоверие. Так, например, Хорватия закупила вертолеты и запланировала покупку военных самолетов, что подвигло Сербию предпринять шаги для реорганизации и модернизации своей армии. Вместе с тем Россия пытается в нашем регионе найти свое место и расширить сферу для своей деятельности, касающейся военной безопасности», — сказал Ахич.

По его словам, свою роль играет и то, «как на это реагируют ключевые представители НАТО, а также сотрудники служб безопасности. Они уже поняли: Россия избрала очень мягкий подход к Западным Балканам, где прощупывает почву, преследуя собственные интересы. Генерал НАТО отметил, что Россия подрывает институты Боснии и Герцеговины. А если об этом говорит столь высокопоставленное лицо, его слова не стоит воспринимать легкомысленно».

«Поэтому нам стоит ожидать, что США займут более жесткую позицию и активизируются, поскольку некоторые проблемы, которые, казалось бы, решены, потеряли важность. Так, за прошедшие годы переговоры и отношения между Сербией и Косово достигли более высокого уровня, чем отношения Боснии и Герцеговины с Сербией. В сложившейся ситуации, конечно, пересекается масса интересов, и Россия осваивает свое место на Балканах с помощью контактов с Сербией и Республикой Сербской. США и ЕС должны понимать, что эти контакты России с балканскими странами более не ограничиваются сферой культуры, искусства или одной из первых фаз применения «мягкой силы». Нет, сегодня официальное сотрудничество, например, касается совместных военных учений. Мы все помним пример Черногории и Македонии , и всем ясно, что у России есть свои цели, которых она добивается так, как может, и как ей удобно в тот или иной момент», — заявил Ахич.

Роль Хорватии

Говоря о роли Хорватии в отношениях с Боснией и Герцеговиной и Россией, профессор утверждает, что, «вероятно, уместен тезис об определенной связи интересов Загреба Москвы (из-за „Агрокора“ и прочего), хотя доказать ее сложно».

«Если вспомнить обстановку в Черногории четыре — пять лет назад, то стоит отметить, что тогда там ощущался большой прилив российского капитала. То же произошло и в Хорватии из-за Сбербанка и «Агрокора». В этой истории дело не только в одной компании, но и в экономике Хорватии в целом. Пришедший туда капитал хочет безопасного пространства для роста, но ведь никто не придет и не предложит вам большой капитал без услуг взамен. Так или иначе, все это звенья одной цепи, и можно отметить, что события развиваются в негативном ключе. И хотя сначала ситуация будет проблематичной, потом она урегулируется, как, например, сейчас в Мостаре», — отметил Ахич.

Он утверждает, что подобные вещи уже стали обыденностью и представители государственных институтов должны их учитывать и осознавать.

Сербские военнослужащие на церемонии открытия учений «Славянское братство»

«Некоторые вещи переоцениваются, а некоторые совершенно недопустимо недооцениваются. Российское влияние на Западных Балканах в последние годы крайне сильно, и в его существовании даже не стоит сомневаться. Россия здесь присутствует — вот только ее методы и цели, которых она хочет добиться, остаются неясными. Добивается ли Россия смягчения санкций таким образом или хочет получить некое преимущество, чтобы воспользоваться им на Ближнем Востоке или на Украине ? За этим нужно следить», — утверждает профессор.

Путинская пропаганда

Говоря о пропаганде, которая вещает о сверхмощной российской армии, и которой подвергаются народы Балкан, бывший профессор факультета машиностроения университета Сараево и специалист по ВПК Берко Зечевич заявил «Фактору», что «в любой системе превосходство одной политики и государства манифестируется, прежде всего, на уровне экономической мощи и пропаганды».

«Через пропаганду генерируется превосходство над окружающими или противниками, которые, нравится нам это или нет, есть у любой страны в разных смыслах. Это или враги, которые угрожают существованию государства, или те, которые довлеют экономически», — пояснил профессор.

Он отметил, что российская армия ослабла из-за развала Советского Союза, но за последние десять лет ее мощь постепенно восстановилась под руководством Владимира Путина

«Можно отметить действия российских вооруженных сил в Средиземноморье, которое является одним из важнейших выходов в теплые моря. Большую роль в расширении российского влияния играет Сирия , где уже на протяжении двух лет Россия очень активна. Также отмечается активизация России в Балтийском море, точнее в Калининграде , регионе между Германией и прибалтийскими государствами. Там создаются мощные базы, а ведь этот регион находится прямо в сердце НАТО. Россия разместила там свои ракетные системы баллистического характера и тактического уровня. Кроме того, россияне создали там сильную систему ПВО», — сказал Зечевич.

Он пояснил, что российское руководство «хочет создать у своего народа впечатление, что Россия возвращает себе свой статус, становится важным фактором международной политики. Объективно это так и есть. Преследуя эти цели, Путин использует миф о непобедимости Красной армии, то есть российских вооруженных сил».

США обогнали Россию

«Но мир забывает о том, что в 1941 году та же Красная армия в первые месяцы войны терпела одно поражение от немецких войск за другим и сумела окрепнуть только благодаря огромной помощи США. Соединенные Штаты отправляли в СССР грузовики, самолеты, боеприпасы, продовольствие и так далее, чтобы люди выжили. Все также забыли о невероятно большом количестве убитых солдат русской армии, которая в первые месяцы была буквально побеждена. Кроме того, ситуацию стоит оценить и с технической точки зрения. Все, что мы слышим о фантастическом оружии, которое разрабатывалось или разрабатывается для российской армии, не соответствует действительности. Факт в том, что Россия очень отстает в области многих технологий, которые в США уже используются. Во-вторых, есть существенное различие в том, как США и Россия ведут разработки новых видов оружия. Для США с их так называемой системой 5000.4 не столь важно разработать некий продукт или оружие, сколько важна сама технология, которая просуществует еще десять — двадцать лет. Поэтому свои средства американцы вкладывают в технологии, которые будут актуальны на протяжении следующих 20 — 30 лет. Они расширяют технологические знания, чтобы в ближайшие четыре — пять лет создать любое оружие, которым им может угрожать Россия. Она же, в свою очередь, не может сделать подобного против США», — заявил Зечевич.

По его словам, действительно происходит масштабное укрепление российской армии. Это бесспорно. Но все равно русские не представляют никакой серьезной угрозы США. Они угрожают лишь стабильности НАТО и Европы«.

Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Хорватия Колинда Грабар-Китарович во время встречи. 18 октября 2017

В конце профессор прокомментировал и мнимую помощь и поддержку, которую, как уверены многие граждане, Сербия получит от России.

«Сербия очень позитивно настроена в отношении России, и успехи России воспринимаются как успехи сербского народа. Особенно ярко это проявляется, когда примешиваются эмоции и воспоминания, связанные с 1999 годом, когда НАТО бомбил Сербию, и с 1995 годом, когда НАТО бомбардировал позиции Вооруженных сил Сербии. Но Россию с Сербией связывает квазидружба, поскольку, если объективно анализировать примеры из истории, ясно, что в прошлые десятилетия именно Россия в итоге предавала жизненно важные интересы Сербии», — заключил профессор Зечевич.