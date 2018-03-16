Вовсю кладут кирпичи: гостиницу «Дели» на Куйбышева начали достраивать 

Вот уже несколько дней в недостроенной гостинице у цирка идут достаточно активные работы.
На этажи подняты палеты с кирпичами и блоками, и рабочие кладут их на секциях, свободных от гигантских баннеров с эскизом гостиницы, которые повесили тут летом 2017 года. Большинство работ сегодня идут со стороны реки.
— Работы действительно ведутся, — рассказал Е1.RU представитель компании-подрядчика. — Это именно достройка объекта, а не консервация и не подготовка для новых баннеров — всё, что планировали, уже закрыто.
Когда работы будут закончены, собеседник Е1.RU рассказать не смог.
Гостиницу «Дели» начали строить более четверти века назад напротив цирка. В конце 1980-х его строила югославская компания, но закончить не удалось, и заброшенное здание осталось неприкаянным в самом центре Екатеринбурга.
Несколько лет назад его выкупила компания ООО «ТДЦ „Мегаполис“, принадлежащая бизнесмену Сергею Флеганову, но никаких подвижек не происходило. В 2016 году начались долгожданные работы, здание решили превратить в торгово-офисный центр. Работы, судя по информационным щитам, должны были закончить в 2017 году, однако этого не случилось. Тем не менее та или иная активность на объекте была заметна — начиная от частичного остекления и заканчивая монтажом баннеров на фасад летом 2017 года.