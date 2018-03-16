Минздрав нашел правовые противоречия в законопроекте о регулировании электронных сигарет

Минздрав не согласовал пакет законопроектов Минпромторга о регулировании электронных сигарет и устройств, используемых для потребления нагреваемого табака, целый ряд отдельных норм и положений проектов законов входят в противоречие с действующими нормативными правовыми актами и порождают коллизию норм права, сообщили RNS в пресс-службе Минздрава.

«Указанный пакет законопроектов, действительно, направлялся в Минздрав России, согласован не был в связи с тем, что целый ряд отдельных норм и положений проектов законов входят в противоречие с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и порождают коллизию норм права», — говорится в сообщении Минздрава.

Ранее Минпромторг направил на согласование в федеральные органы исполнительной власти пакет законопроектов (копия документа есть в распоряжении RNS) законов «О государственном регулировании оборота никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака», «О внесении изменений в Федеральный закон „О рекламе“, „О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях“.

Пакет законопроектов предполагает ограничение использования, продажи и рекламы электронных сигарет и устройств, используемых для потребления нагреваемого табака. В том числе, согласно тексту законопроекта, планируется, что изменения вступят в силу с 1 января 2019 года. Пункт об отслеживании оборота и движения оборудования для производства никотиносодержащей продукции, электронных сигарет и устройств, используемых для потребления нагреваемого табака, согласно тексту, вступит в силу с 1 июля 2020 года.