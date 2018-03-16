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Студентка из Покровского-Стрешнева лучше всех определила кислотность кефира
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Студентка из Покровского-Стрешнева лучше всех определила кислотность кефира 

Префектура СЗАО города Москвы 19 часов назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Калерия Брандесс отличилась на шестом Открытом чемпионате профессионального мастерства «Московские мастера» по стандартам WorldSkillsRussia. Она стала лучшей в компетенции «Сельскохозяйственные биотехнологии».
Девушка учится на первом курсе Московского государственного образовательного комплекса (Покровское-Стрешнево), направление «Фармация».
— Мне всегда нравились химия и биология, поэтому после 9 класса я решила поступать в колледж. Хочу стать провизором, — говорит Калерия.
Она вместе с другими участниками выполняла разные задания: создавала питательные среды для микроорганизмов, определяла кислотность кефира и его соответствие ГОСТу…
Девушка справилась лучше всех. Не зря готовилась на базе Московского государственного образовательного комплекса на новейшем технологичном оборудовании.
Калерией ее назвали родители, имя им просто понравилось. А фамилия Брандесс досталась от прабабушки, которая в Первую мировую войну бежала из Австрии в Россию. Интересно, что до 14 лет у Калерии была другая фамилия. Но когда она узнала историю прабабушки, решила стать Брандесс.
В свободное время Калерия увлекается фотографией. Любит читать, рисует скетчи — то есть беглые наброски.
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