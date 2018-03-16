Студентка из Покровского-Стрешнева лучше всех определила кислотность кефира

Калерия Брандесс отличилась на шестом Открытом чемпионате профессионального мастерства «Московские мастера» по стандартам WorldSkillsRussia. Она стала лучшей в компетенции «Сельскохозяйственные биотехнологии».

Девушка учится на первом курсе Московского государственного образовательного комплекса (Покровское-Стрешнево), направление «Фармация».

— Мне всегда нравились химия и биология, поэтому после 9 класса я решила поступать в колледж. Хочу стать провизором, — говорит Калерия.

Она вместе с другими участниками выполняла разные задания: создавала питательные среды для микроорганизмов, определяла кислотность кефира и его соответствие ГОСТу…

Девушка справилась лучше всех. Не зря готовилась на базе Московского государственного образовательного комплекса на новейшем технологичном оборудовании.

Калерией ее назвали родители, имя им просто понравилось. А фамилия Брандесс досталась от прабабушки, которая в Первую мировую войну бежала из Австрии Россию . Интересно, что до 14 лет у Калерии была другая фамилия. Но когда она узнала историю прабабушки, решила стать Брандесс.

В свободное время Калерия увлекается фотографией. Любит читать, рисует скетчи — то есть беглые наброски.