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Объявлен конкурс на должность заместителя председателя Великолукского городского суда
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Объявлен конкурс на должность заместителя председателя Великолукского городского суда 

Псковская губерния 20 часов назад
Квалификационная коллегия судей Псковской области объявила о вакансии должности заместителя председателя Великолукского городского суда, об этом сообщает управление судебного департамента Псковской области. Соответствующие документы и заявления, указанные в п.6 ст.5 Закона РФ от 26 июня 1992 г. N 3132-I «О статусе судей в Российской Федерации», от претендентов принимаются с 16 марта по 16 апреля по адресу: Псков, ул. Р. Люксембург, д. 19, каб. 8, Управление Судебного департамента в Псковской области. Последний день приема документов — 16 апреля. Отметим, продолжается приём документов на пост председателя Псковского районного суда: документы и заявления, указанные в п.6 ст.5 Закона РФ от 26 июня 1992 г. N 3132-I «О статусе судей в Российской Федерации», от претендентов принимаются с 12 марта по 12 апреля. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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