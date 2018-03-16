Смятые простыни и роскошные формы: дива plus size Тесс Холидей поделилась откровенными семейными фото 

На снимках Тесс Холлидей демонстрирует свои роскошные формы в эротичном черном белье, удобно расположившись на смятой постели. — поделилась своим рецептом хорошего настроения (а заодно и семейного счастья) пышка Тесс. Девушка не стесняется публиковать фотографии в минимуме одежды в Instagram, и муж ее полностью поддерживает. «Если ваш партнер не гордится вами прямо сейчас, а не 5 лет и 20 килограммов назад, он не заслуживает вашего времени и внимания», — пишет у себя на странице в соцсети Ник Холлидей. А ты бы постеснялась фотографироваться в нижнем белье на месте Тесс? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram