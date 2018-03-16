Ещё
«Киборга» с имплантированным проездным оштрафовали как безбилетника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Киборга» с имплантированным проездным оштрафовали как безбилетника 

Вести.Ru 19 часов назад
Фото: Вести.Ru
Житель Австралии по имени Мяу-Людо Диско Гамма Мяу-Мяу был оштрафован за безбилетный проезд в общественном транспорте Сиднея. 33-летний биохакер в действительности оплатил поездку, но не смог этого доказать, поскольку электронный проездной вживлен в его руку.
Активист в сфере биотехнологий, называющий себя «киборгом», вживил себе чипы с транспортной картой и оцифрованными документами в апреле 2017 года. Как сообщает BuzzFeed, процедура проходила в одном из салонов для пирсинга. Поле этого биохакер мог проходить через турникеты, просто приложив руку к электронному считывателю.
Однако в августе того же года австралийцу был выписан штраф за безбилетный проезд на электричке, несмотря на то что средств на его карте хватало на поездку. «Киборг» попытался оспорить решение транспортного ведомства в суде, но получил отказ. Судья не внял доводам юриста, заявлявшего, что его клиент «опережает закон», и приговорил Мяу-Мяу к административному штрафу в размере $220.
∎Американская компания начнет «чиповать» сотрудников читайте также
По мнению суда, граждане должны соблюдать закон в том виде, в каком он есть. «Что бы ни было в руке подсудимого, это точно была не карта», — сказал прокурор Sydney Trains Эндрю Возняк. Кроме штрафа, Мяу-Мяу также обязали оплатить судебные издержки на $1000.
Вести.Ru: последние новости
Опубликована переписка Ельцина с Миттераном и Шираком Памфилова рассказала, почему у неё лопнуло терпение Илон Маск создает юмористическую "медиаимперию"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ438
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля740
В Госдуме оценили заявление Порошенко74
День рождения скандальной порнозвезды23
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве15
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение