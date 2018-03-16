«Киборга» с имплантированным проездным оштрафовали как безбилетника

Житель Австралии по имени Мяу-Людо Диско Гамма Мяу-Мяу был оштрафован за безбилетный проезд в общественном транспорте Сиднея . 33-летний биохакер в действительности оплатил поездку, но не смог этого доказать, поскольку электронный проездной вживлен в его руку.

Активист в сфере биотехнологий, называющий себя «киборгом», вживил себе чипы с транспортной картой и оцифрованными документами в апреле 2017 года. Как сообщает BuzzFeed, процедура проходила в одном из салонов для пирсинга. Поле этого биохакер мог проходить через турникеты, просто приложив руку к электронному считывателю.

Однако в августе того же года австралийцу был выписан штраф за безбилетный проезд на электричке, несмотря на то что средств на его карте хватало на поездку. «Киборг» попытался оспорить решение транспортного ведомства в суде, но получил отказ. Судья не внял доводам юриста, заявлявшего, что его клиент «опережает закон», и приговорил Мяу-Мяу к административному штрафу в размере $220.

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По мнению суда, граждане должны соблюдать закон в том виде, в каком он есть. «Что бы ни было в руке подсудимого, это точно была не карта», — сказал прокурор Sydney Trains Эндрю Возняк. Кроме штрафа, Мяу-Мяу также обязали оплатить судебные издержки на $1000.