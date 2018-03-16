Африканскую девочку с развернутыми назад коленями спас медицинский корабль

Первой пациенткой госпитального судна, который прислала в Камерун международная благотворительная организация Mercy Ships, стала 11-летняя девочка с ногами, направленными назад из-за врожденного недуга. Об этом сообщает издание New York Post.

Джастин родилась с болезнью Блаунта, при которой большеберцовая кость искривляется в верхней части. Это привело к тому, что ее ноги развернулись на 180 градусов и оказались направлены назад. Девочку дразнили другие дети, а четырехкилометровая дорога до школы затягивалась на несколько часов.

В сентябре 2017 года Джастин прооперировали на госпитальном судне организации Mercy Ships, которое пришвартовалось в камерунском городе Яунде . Хирурги разрезали кости в каждой ноге девочки, изменили направление конечностей, после чего снова совместили кости и зафиксировали гипсом.

Восстановление после операции заняло пять месяцев. После нескольких недель на корабле девочку перевели в больницу на берегу. Когда Джастин снова встала на ноги, она смогла ходить и бегать так же, как сверстники.