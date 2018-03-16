Ещё
Африканскую девочку с развернутыми назад коленями спас медицинский корабль
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Африканскую девочку с развернутыми назад коленями спас медицинский корабль 

Lenta.ru 20 часов назад
Фото: Lenta.ru
Первой пациенткой госпитального судна, который прислала в Камерун международная благотворительная организация Mercy Ships, стала 11-летняя девочка с ногами, направленными назад из-за врожденного недуга. Об этом сообщает издание New York Post.
Джастин родилась с болезнью Блаунта, при которой большеберцовая кость искривляется в верхней части. Это привело к тому, что ее ноги развернулись на 180 градусов и оказались направлены назад. Девочку дразнили другие дети, а четырехкилометровая дорога до школы затягивалась на несколько часов.
В сентябре 2017 года Джастин прооперировали на госпитальном судне организации Mercy Ships, которое пришвартовалось в камерунском городе Яунде. Хирурги разрезали кости в каждой ноге девочки, изменили направление конечностей, после чего снова совместили кости и зафиксировали гипсом.
Восстановление после операции заняло пять месяцев. После нескольких недель на корабле девочку перевели в больницу на берегу. Когда Джастин снова встала на ноги, она смогла ходить и бегать так же, как сверстники.
Организация Mercy Ships действует с 1978 года. Ее госпитальные суда работали в 57 государствах третьего мира и 18 развитых странах. В последнее время она сосредоточена на оказании медицинской помощи жителям Африки. Миссию в Камерун оплатила Канада.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ438
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля740
В Госдуме оценили заявление Порошенко74
День рождения скандальной порнозвезды23
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве15
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение