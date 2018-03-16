Самое обсуждаемое в Интернете: фотожабы из Таганрога и «синее настроение» от Киркорова

На этой неделе пользователи вспомнили старый мем «Shazam распознал», обсуждали новый клип Филиппа Киркорова , а также создавали фотожабы после провала асфальта в Таганроге и пародии на шедевры великих живописцев. Самое обсуждаемое в Интернете: мемы на фаворита «Оскара» и сумка‑голова из Милана >> «Шазам» распознал как»

Мем из 2015-го — «Шазам» распознал», когда пользователи соцсетей сравнивали житейские ситуации c композициями исполнителей, на этой неделе получил вторую жизнь в русскоязычном Twitter. Например, прорыв канализационной трубы сравнили с пением Ольги Бузовой.

Самое обсуждаемое в Интернете: флешмоб с собаками и калькулятор отношений от «Черного зеркала»>> «Сфоткай типа Рембрандт»

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» активно пародируют шедевры мирового искусства в группе «Сфоткай типа Рембрандт». Сообщество появилось в декабре 2017 года и уже успело собрать более 20 тысяч подписчиков. В последнее время посты публикуются ежедневно, а участники косплея пытаются поразить пользователей сложным гримом или оригинальной идеей в домашнем интерьере. Среди ярких пародий — Юрий Дудь в качестве аналога к «автопортрету» Эгона Шиле и котик вместо младенца на картине да Винчи « Мадонна с младенцем».

Самое обсуждаемое в Интернете: бурятская пародия на «Азино777» и мемы про Илона Маска>> Кавер-пародии на новый клип Киркорова

Новый клип российской поп-звезды Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий», который артист выложил в своем официальном аккаунте в Instagram, вызвал волну восторгов от его коллег по шоу-бизнесу, которые стали записывать и выкладывать видео на своих страничках. В пародиях на Киркорова засветились танцующая в аэропорту Лолита, пляшущий на пляже Евгений Плющенко Сергей Лазарев , создавший мини-клип в стиле 90-х, и другие.

Самое обсуждаемое в Интернете: скандальная реклама KFC и тату в честь ДиКаприо>> Фотожабы на провал асфальта в Таганроге

На одной из улиц Таганрога на этой неделе обвалился асфальт, что стало поводом для создания фотожаб. Десятки фотографий огромной ямы разошлись по соцсетям, вирусной стала фотография со смеющийся девочкой на фоне дорожной ямы. Пользователи интернета стали фотошопить, «посадив» в яму сочинского олимпийского мишку, клоуна Пеннивайза, мультяшного крота и пр.

Билборд в Питере по мотивам одноименного фильма

Оскароносный фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» снова стал поводом для обсуждения. На этот раз уличный художник Миша Маркер в центре Петербурга у метро «Владимирская» повесил плакат в стилистике фильма с провокационной надписью: «Нам билбордов не хватит спрашивать». Пользователи социальных сетей неоднозначно оценили работу: одни восхищались задумкой, другие же недоумевали. rose_end Это шикарно! alena_sedaeva92 Гениально zhannaalien А что ты эти хотел сказать? О чем именно спрашивать?