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Чисто английские убийства: кому на руку смерти россиян в Британии
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Чисто английские убийства: кому на руку смерти россиян в Британии 

ТК «Звезда» 20 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
За последние 15 лет в Англии погибло 14 человек, деятельность и смерть которых британские СМИ связали с «русской мафией».
Шумихи после каждой истории в прессе было много, но все расследования закончились ничем. Не было ни судов, ни осужденных. Иногда не было даже подозреваемых, а только туманные намеки на «русский след». И вот два новых громких (с медийной точки зрения) чисто английских происшествий. На этот раз в «главных виновниках» экс-сотрудник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Сергей Скрипаль и бывший соратник Бориса Березовского по «делу Аэрофлота» Николай Глушков, пишет обозреватель еженедельника «Звезда» Сергей Степанов.
«Чисто английские убийства»
Подзабытый уже в России Николай Глушков был ближайшим другом и подельником Бориса Березовского. Они проходили по одному уголовному делу — делу «Аэрофлота» и швейцарской компании «Андава», через которую деньги из России выводились за границу. В рамках этого дела на ту пору первый заместитель гендиректора «Аэрофлота» Николай Глушков и «серый кардинал» ельцинского Кремля Борис Березовский обвинялись в незаконной предпринимательской деятельности и отмывании денег — в СМИ писали о 252 млн долларов. Позже статью УК заменили на другую — «хищение в составе организованной группы путем мошенничества». Читать далее…
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