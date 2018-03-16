Как футбол меняют на бабло: признания игроков и тренеров в алчности

«Мне нет дела, сыграю ли я на чемпионате мира. Я переехал в Китай , чтобы не стать бедняком в старости», — сказал на днях Оскар, год назад променявший «Челси» и АПЛ на «Шанхай СИПГ» и чемпионат Поднебесной. Портал "Евро-Футбол.Ру" вспоминает, какие ещё футболисты и тренеры открыто признавались, что на первом месте для них — деньги.

Наверное, наиболее жёстко и однозначно на эту тему высказался нынешний защитник «Метца» (а бывший — «Тоттенхэма») Бенуа Ассу-Экотто . «Хотел бы проявить честность и сказать то, что думаю на самом деле. Да, я играю ради денег, но разве не этим же занимаются все те, кто утром идут на работу? Меня бесит, когда футболисты твердят, что играют за честь клуба. Знаете, что первое они спрашивают на переговорах? Как много им будут платить! У меня есть совесть, поэтому я не буду говорить то, во что не верю».

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Самюэль Это'О, получавший в сверхзвёздном «Анжи» примерно доллар в секунду, тоже решил сказать, что он далеко не одинок в своём пристрастии к деньгам. Последовав примеру Ассу-Экотто, улыбчивый камерунец приплёл к своей реплике всех остальных футболистов: «Я получил в Дагестане очень выгодный контракт. Все мы играем ради денег, а кто заявляет обратное — тот лицемер». Однако потом Это'О говорил британской прессе вот что: «Когда я пришёл в „Анжи“, люди говорили, что это из-за денег. Но это не так. Я пришёл за новым вызовом — поднять команду со дна таблицы и сделать одной из лучших. И всё получилось».

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Николас Ломбертс , хоть и считает себя патриотом Санкт-Петербурга России , недавно также заявил в интервью предматчевой програмке питерского клуба «ProЗенит», что деньги для каждого игрока на первом месте. «Все играют в футбол ради денег. Я тоже счастлив, что много заработал, глупо это отрицать».

Маркос Пиззелли , поиграв за „Кубань“, „Краснодар“ и „Актобе“, отправился сначала в саудовский „Аль-Раед“, а потом в арабскую „Аль-Фуджайру“ по финансовым соображениям: „Я переходил туда ради денег, не буду скрывать. Мне предложили прекрасные условия, и я не стал отказываться. Теперь все члены моей семьи в Бразилии обзавелись домом и работой“.

С целью заработать переходил в московский »Спартак" в конце 2008 года и главный любимец Валерия Карпина Рафаэль Кариока: «Я проделал хорошую работу в „Гремио“ и покидаю этот клуб со спокойным сердцем. Всё произошло очень быстро. Ухожу, чтобы решить финансовые вопросы, но надеюсь когда-нибудь сюда вернуться», — цитировал его официальный сайт УЕФА. Потом Кариока ещё поиграл в Бразилии за «Васку да Гаму» и «Атлетико Минейро», но именно в «Гремио» пока не вернулся.

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Вот что говорил бразильской прессе о главной причине заключения трудового соглашения с «Анжи» Жусилей: «Трудно отказаться, если поступает такое предложение. Это очень большие деньги, к 25 годам можно стать миллионером. Да, в России холодно, однако у меня есть возможность обеспечить себе хорошую жизнь». Потом он высказывался следующим образом: «Столько денег, как в Эмиратах, России и Китае не платит больше никто! Поэтому сложно отказаться от выгодных предложений оттуда. Когда я уезжал в Россию, то понимал, что в сборной Бразилии обо мне забудут, и останется 1 процент из 100, что меня в неё позовут. Я, конечно, всегда надеюсь на вызов в сборную, но готов упустить ради неё хорошие контракты. Мы не можем сами печатать деньги».

Что касается Луиса Фелипе Сколари, то летом 2008-го он обеспечил себе хорошую жизнь в Лондоне, поставив свою подпись под контрактом с «Челси»: «Главным для меня был финансовый вопрос. Глава Португальской Федерации футбола за последние 15 дней не смог найти спонсоров для того, чтобы сделать мне такое же предложение, какое сделал „Челси“. Теперь я могу предоставить сыну возможность учиться в любом месте. Мне 59 лет, и я не хочу работать до 70 лет. Я хочу покончить с этим через четыре или пять лет». 70 лет «Сержанту» исполнится 9 ноября 2018-го, он не покончил с тренерской карьерой в 2013-м, а в прошлом декабре говорил, что намерен возглавить какую-нибудь команду с организованным проектом на год или два. Похоже, Сколари ещё не выполнил поставленные перед собой финансовые цели.

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Дик Адвокат бесславно возглавлял сборную России в 2010-2012 годах ради семи миллионов евро в год, как передавала бельгийская пресса: «В сборной Бельгии у меня была зарплата 300 тысяч евро. Но потом мне поступило очень щедрое предложение из России. Я не мог отказаться от таких денег. Не думаю, что найдётся тренер в моём возрасте, который бы это сделал». Примечательно, что в начале своей работы со сборной России Адвокат заявлял, что деньги в списке причин стоят для него в тот момент не на первом, не на втором и даже не на десятом месте.

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Обладатель «Золотого мяча» 1987 года Рууд Гуллит за период бытия главным тренером «Терека» (ныне «Ахмат») поменял своё мнение насчёт денег на 180 градусов. В начале своего недолгого грозненского пути Гуллит произносил весьма дипломатичные вещи типа: «Деньги в предложении из Грозного не были решающим фактором». Зато в июне, когда команда сыпалась, а Рууд скучал от суровых для него чеченских реалий, он вдруг разоткровенничался с английской прессой: «Я в „Тереке“ ради денег и приключений». Видимо, столь длинный язык голландца и стал последней каплей в терпении Рамзана Кадырова , осознавшего, что пора уже с этим главным тренером распрощаться. В 2017 году Гуллит объявлялся в качестве помощника Дика Адвоката в тренерском штабе сборной Голландии , пролетевшей мимо ЧМ-2018.

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Матьё Вальбуэна позарился на золотые горы, когда переходил в московское «Динамо»: «Там мне предложили серьёзные финансовые условия, и это повлияло на мой выбор. Не буду лгать — условия были просто фантастическими».

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