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Власти Москвы приглашают пенсионеров к участию в проекте «Активное долголетие»
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Власти Москвы приглашают пенсионеров к участию в проекте «Активное долголетие» 

РИАМО 20 часов назад
Фото: РИАМО
Представителям старшего поколения стоит подавать заявки на участие в проекте «Активное долголетие», сообщил в пятницу руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.
«Пользуясь случаем, всех приглашаю. Есть сейчас прекрасная возможность записаться в эти группы через соответствующие учреждения департамента соцзащиты по месту жительства, и мы готовы с удовольствием полностью все это богатство и ресурсы предложить нашим москвичам «серебряного» возраста», — сказал Кибовский в интервью телеканалу «Москва 24».
По его словам, проект представят на Московском культурном форуме, который пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж» с 23 по 24 марта. На форуме также будет действовать специальный сервис, который поможет посетителям узнать, к какому виду искусства у них есть предрасположенность.
«Творческая активность, культурная реализация являются залогом физического здоровья и долголетия. Поверьте, я это говорю, потому что такие наши выдающиеся деятели искусства совершенно прекрасно вообще себя чувствуют», — заметил Кибовский.
Пилотный проект, посвященный активному долголетию, был утвержден 13 февраля. В рамках проекта будут организованы спортивные, досуговые и развивающие занятия, участие в которых не требует специальной подготовки. Присоединиться к мероприятиям смогут все постоянно зарегистрированные в Москве пенсионеры.
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