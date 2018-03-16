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На Ямале издали сборник хантыйского фольклора
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На Ямале издали сборник хантыйского фольклора 

Lenta.ru 20 часов назад
Фото: Lenta.ru
В Национальной библиотеке Ямало-Ненецкого автономного округа прошла презентация книги «Мотивы северной земли» с фольклором хантов, сообщается на сайте региональной администрации в пятницу, 16 марта.
Песни, сказки и легенды собраны писательницей Зинаидой Лонгортовой.
Издана книга за счет программы поддержки коренных малочисленных народов Севера.
В декабре прошлого года ученые из нескольких научных организаций и институтов РАН вместе разработали диалектический атлас распространенных в ЯНАО уральских языков. Материалы по хантыйскому, ненецкому, селькупскому и коми-зырянскому языкам собирались в полевых условиях 8 лет.
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