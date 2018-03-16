Степан Меньщиков и Ольга Солнце вернулись на «Дом-2»

Не просто так в сети обсуждали неудачи в личной жизни старичков проекта.

Золотой состав «Дома-2» помнят даже те, кто сейчас гордо заявляет, что проект никогда не смотрит. Алена Водонаева, Май Абрикосов, Степан Меньщиков и Ольга Солнце покинули телестройку много лет назад, но популярны совсем не меньше новичков, светящихся на экранах. Продюсеры «Дома-2» решили, кажется, прислушаться к словам фанатов о том, что «раньше было лучше», и пригласили старичков обратно на проект.

Вернуться на телестройку согласились Ольга Солнце или Степан Меньщиков. Обе звезды сразу же запостили важную новость в своих Instagram. Правда, сколько они проведут времени на проекте, умолчали. Степан только намекнул, что ненадолго, поставив хэштег «мы к вам приехали на час».

Но зрители «Дома-2» решили не ждать эфира программы, в котором и раскроются секреты, останутся ли Степан и Солнце на проекте, и высказали свое мнение прямо под фотографиями звезд:

«Это смешно? Старики — это люди, которые так и не смогли построить свою личную жизнь. У Оли нет ни мужа, ни детей, а Степа что может посоветовать? Я в шоке», «С вами проект был лучше, тогда приходили не за популярностью, оставайтесь, может, научите чему-то молодое поколение», «Солнце — классная. Раньше было круче, все простые, веселые, дружные, драк мало. Правда любовь строили».

У обоих участников, вернувшихся на проект, есть вполне успешная жизнь за периметром. Степа Меньщиков ведет мероприятия, а Солнце работает диджеем. В интервью для Wday.ru звезда признавалась, что с бывшими коллегами по цеху встречается нечасто:

— Недавно на съемках новогоднего Comedy Club мы встретились с Ксюшей Бородиной, и она пожаловалась на нынешний состав участников. Говорит, что их теперь интересует в основном пиар, как бы раскрутить соцсети. Этим ребятам действительно повезло, они попали в тот период, когда свою популярность можно запросто монетизировать, размещая рекламные посты в Instagram. В наше же время о любви зрителя мы могли судить по количеству букетов и мягких игрушек после выступления на гастролях (читать дальше — по ссылке).

Больше фото изменившейся Солнце — по стрелке

Экс-звезда «Дома-2» Май Абрикосов нарушил многолетнее молчание

Читайте также:

Все устали от снега: манул объявил бойкот зиме, а обезьяны греются чаем

Фанаты не узнали звезду «Счастливы вместе» Дашу Сагалову