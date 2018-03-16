Украине грозит паралич правоохранительной системы

«Поправки Лозового» к Уголовному Кодексу, начиная с сегодняшнего дня, парализовали правоохранительную систему Украины . Теперь элементарная судебная экспертиза, которую назначали следователи самостоятельно в случае сомнений о причине смерти, будет проводиться только по решению суда. Об этом сообщила журналистам в интервью депутат фракции «Самопомощь» Алена Сотник.

«Как говорят следователи и судьи, новая процедура при нынешней загрузке судов и их реорганизации после президентской реформы, будет занимать не меньше недели. Остается вопрос, что делать с трупом все это время и второй вопрос потеря доказательств, например, времени наступления смерти, которые устанавливаются через несколько часов после смерти и потом теряются со временем», — заявила депутат.

Она подчеркнула, что та же проблема возникает и со сбором других доказательств, например, экспертизой отпечатков пальцев, разрешение на которую следователь должен также оформлять через суд.

Кроме этого, убеждена Сотник, такие нововведения в УК как ограничение сроков проведения расследований до 6 месяцев, сделает невозможным расследование коррупционных дел и преступлений в сфере экономики, рассмотрение которых требует больше времени.

Экспертиза документов, связанных с подобными делами, как правило, требует не меньше 1.5-2 лет. Шансов полноценного расследования коррупционных дел в такие сроки не будет.

Все это, по мнению депутата, было сделано преднамеренно по договоренности между олигархическими экономическими кланами и депутатами парламента, чтобы закрыть все свои коррупционные дела.

«В будущем не будет никакой ответственности за нанесения ущерба экономике государства и можно спокойно сидеть на коррупционных потоках», — сказала политик.

Со слов политика, результат таких изменений скажется через 1,5-2 месяца, когда наступит коллапс с борьбой с преступностью в стране. «Тогда уже люди выйдут на улицы, потому что государство фактически устраняется от основной своей функции защиты жизни и имущества граждан, а коррупционные дела начнут массового закрываться по ходатайствам самих подозреваемых. Это просто издевательство над народом со стороны политиков», — резюмировала депутат.