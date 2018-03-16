НТВ показал сюжет о работе организации «Голос» 

Телеканал НТВ в программе «ЧП. Расследования» показал сюжет о работе Ассоциации некоммерческих организаций в защиту прав избирателей «Голос», [передает] (https://lenta.ru/news/2018/03/16/the_voice/) «Лента.ру». Авторы программ отметили, что «Голос» собирается дистанционно следить за выборами, наблюдая за онлайн-трансляциями с избирательных участков.
«В чем замысел? В этом случае так называемые активисты смогут сливать в интернет поток негативных сообщений о якобы имевших место фальсификациях, не предъявляя никаких доказательств», — говорится в сюжете.
Телеканал также опросил политологов, которые привели в пример несколько схем, по которым могут действовать наблюдатели, желающие поставить результаты выборов под сомнение. Кроме того, авторы программы рассказали о связях организации с иностранными дипломатами, а также о возможном финансировании из-за рубежа.
Ранее, как [сообщал] (https://rns.online/internet/V-Obschestvennoi-palate-Rossii-zayavili-chto-sait-Golosa-kontroliruetsya-vlastyami-SSHa-2018-03-13/) РАПСИ, замруководителя рабочей группы Общественной палаты (ОП) России по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев в ходе брифинга заявил, что сайт движения «Голос» контролируется государственными структурами США.