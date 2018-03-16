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В России формируется единый всероссийский реестр презентаций «Лидеры системы общего образования субъектов РФ»
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В России формируется единый всероссийский реестр презентаций «Лидеры системы общего образования субъектов РФ» 

Официальный сайт Администрации города Вологды 18 часов назад
Фото: Официальный сайт Администрации города Вологды
Руководствуясь задачами выявления стабильных учреждений общего образования регионального и муниципального значения, а также выстраивания открытой и современной системы отбора и подготовки управленческих кадров — руководителей организаций общего образования, обозначенной Президентом РФ в Послании Федеральному Собранию 1 марта 2018 года, Главный интернет-портал регионов России, ОИА «Новости России» и редакция журнала «Экономическая политика России» формируют в сети Интернет Единый всероссийский реестр презентаций «Лидеры системы общего образования субъектов РФ».
Данный бесплатный образовательный интернет-реестр презентаций ставит целью информирование федеральных органов власти о деятельности всех видов образовательных учреждений и организаций регионов России в сфере общего образования и воспитания подрастающего поколения, расширение их взаимодействия с научными организациями и образовательными учреждениями, деятелями науки и образования из других субъектов РФ, а также выработку дополнительных предложений Президенту Российской Федерации по актуальным вопросам государственной политики в области развития общего образования и реализации программы ранней профориентации «Билет в будущее». Упрощенная форма регистрации для региональных и муниципальных органов управления образованием, учебных заведений и педагогов находится на Главной странице или по ссылке.
Данный Специализированный образовательно-познавательный ресурс поможет сформировать информационную базу прогрессивных учебных заведений и учащихся регионов России, а также выявить их творческий потенциал и определить приоритетные направления развития ребенка в каждом классе, курсе или дошкольной группе.
Информацию о новых услугах учебных заведений можно опубликовать здесь, а рассказать о новых тенденциях развития системы образования субъектов РФ и образовательных мероприятиях можно на странице «Мои статьи».
Презентовать тенденции своего поступательного развития могут дошкольные и общеобразовательные учреждения; организации начального профессионального и дополнительного образования детей. Обсуждение насущных вопросов воспитания и образования детей осуществляется в специализированном разделе.
Официальный сайт Администрации города Вологды: последние новости
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