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Корпорация МСП представила «Бизнес-навигатор» представителям посольства Франции
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Корпорация МСП представила «Бизнес-навигатор» представителям посольства Франции 

Газета.Ru 20 часов назад
Представители корпорации МСП провели тренинг для сотрудников представительства по торговле и инвестициям посольства Франции в России по использованию сервиса «Бизнес-навигатор», сообщается в пресс-релизе организации.
Сообщается, что потенциально наиболее востребованными сервисами портала представители французского посольства назвали поиск локации для открытия бизнеса, возможность проверки контрагентов, мониторинг планов закупок крупнейших компаний с государственным участием, а также системы «Жизненные ситуации» и «Поток».
Встреча была предусмотрены меморандумом о взаимопонимании между корпорацией МСП, представительством по торговле и инвестициям посольства Франции в России и Bpifrance Financement. Целью таких мероприятий является оказание содействия французским предпринимателям в открытии или расширении своего бизнеса в России с использованием сервисов портала «Бизнес-навигатор».
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