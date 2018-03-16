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ФРМ в 2018 году планирует финансовую поддержку еще 15 моногородов
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ФРМ в 2018 году планирует финансовую поддержку еще 15 моногородов 

ТАСС 20 часов назад
МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Фонд развития моногородов (ФРМ) в 2018 году планирует начать финансовую поддержку в реализации проектов еще в 15 населенных пунктах, в частности в городах Дорогобуж Смоленской области и Котовск Тамбовской области. Об этом сообщил ТАСС гендиректор фонда Илья Кривогов.
"У нас сейчас свыше 30 городов, где фонд уже финансирует проекты. Это одна десятая всех моногородов РФ, которых [насчитывается] 319… В этом году мы ждем еще около 15 городов с заявками в фонд. Это будут и инфраструктурные, и инвестиционные проекты в абсолютно разных отраслях, включая фармацевтику, пищевую промышленность и строительную отрасль", — сказал он.
По его словам, поддержку ФРМ в реализации проектов в 2018 году могут получить, в частности, моногорода в Удмуртии, Иркутской области, Татарстане, Архангельской области, Алтайском крае, Амурской области и Приморском крае.
Помимо этого, фонд в текущем году планирует зайти в моногород Дорогобуж Смоленской области, а также в несколько моногородов Кемеровской области и в середине года — в индустриальный парк города Котовск Тамбовской области. Первые заявки формируются из Новгородской области, несколько проектов готовятся в Ставропольском крае, а ближайший проект — предприятие по производству канцтоваров — запланирован в Рязанской области, сказал Кривогов.
"У нас предусмотрено 4,6 млрд рублей в законе о федеральном бюджете на этот год, и, соответственно, в ближайшее время мы планируем подписать соответствующие соглашения с Министерством экономического развития… Первые сделки с моногородами планируем заключать уже в апреле", — отметил гендиректор ФРМ.
Он добавил, что на развитие моногородов в ближайшие три года фондом предусмотрено почти 14 млрд рублей, по 4,6 млрд рублей в 2018, 2019 и 2020 годах.
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