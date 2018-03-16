ФРМ в 2018 году планирует финансовую поддержку еще 15 моногородов

"У нас сейчас свыше 30 городов, где фонд уже финансирует проекты. Это одна десятая всех моногородов РФ , которых [насчитывается] 319… В этом году мы ждем еще около 15 городов с заявками в фонд. Это будут и инфраструктурные, и инвестиционные проекты в абсолютно разных отраслях, включая фармацевтику, пищевую промышленность и строительную отрасль", — сказал он.

"У нас предусмотрено 4,6 млрд рублей в законе о федеральном бюджете на этот год, и, соответственно, в ближайшее время мы планируем подписать соответствующие соглашения с Министерством экономического развития … Первые сделки с моногородами планируем заключать уже в апреле", — отметил гендиректор ФРМ.

Он добавил, что на развитие моногородов в ближайшие три года фондом предусмотрено почти 14 млрд рублей, по 4,6 млрд рублей в 2018, 2019 и 2020 годах.