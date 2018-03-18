Циферблат из автомобилей выстроили в Волгограде в поддержку референдума о переводе часов

Около 50 автомобилей выстроились в форме гигантского циферблата, мотоциклисты выполняли роль стрелок — флешмоб на площади Павших Борцов в Волгограде проводился в поддержку референдума о переводе времени в регионе на час вперед, сообщил РИА Новости председатель городского внедорожного клуба «Сталинград Трофи» Алексей Тушнин.

В воскресенье, 18 марта, одновременно с выборами президента РФ проходит референдум о переводе времени в регионе на час вперед. Сейчас разницы во времени между Москвой и Волгоградом нет.

На избирательных участках жители региона получают два бюллетеня.

Вопрос перевода часов остается одним из самых острых в регионе на протяжении почти двух лет. Губернатор области Андрей Бочаров ранее поручил профильному комитету областной думы провести мониторинг общественного мнения и изучить комментарии специалистов по этому вопросу.